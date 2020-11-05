快訊／閃電暴風圈將觸陸！剎車北拐彎　強風「豪雨彈襲」2地區紅爆

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記者許力方／綜合報導

第20號輕颱「閃電」（Atsani）成為今年首個撲台的颱風，中央氣象局5日深夜11時30分持續發布海上陸上警報，根據最新氣象資料顯示，閃電颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台東、屏東及恆春半島構成威脅，警戒範圍維持3地區，其中屏東6鄉鎮、蘭嶼綠島已宣布6日停班停課。

預報課長林伯東表示，閃電颱風有逐漸偏北趨勢，主奧受導引氣流及接近台灣地形時有交互作用影響，路徑偏北，不排除其他縣市進入陸警範圍，目前蘭嶼已觀測到4米浪高，明天整天台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面將有4米浪高，颱風中心則有7米。

風雨預測部分，林伯東指出，綠島、蘭嶼風力已開始增強，預估將達到11至12級，明天恆春也會持續增強到11級；目前有雲系從東邊移入，基隆北海岸、宜蘭出現零星降雨，明天開始花東、恆春、屏東山區雨勢明顯，下午至晚上將有局部大雨或豪雨機率。

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▲閃電颱風路徑稍往北修，不排除陸警有擴大趨勢。（圖／中央氣象局）



氣象局觀測，5日深夜11時閃電颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方約300公里海面上，以時速17轉13公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，7級暴風半徑維持120公里。

氣象局預報，入夜起隨著閃電颱風接近巴士海峽，大台北及東半部水氣增加，降雨機率會逐漸上升，6日為颱風影響最大時候，並逐漸通過巴士海峽朝西北西方向行進，受其外圍環流影響，東南部、恆春半島陣雨最顯著，花蓮也有短暫陣雨，有大雨甚至豪雨機率，至於宜蘭、北部偏桃園以北及南部地區也會因為水氣及颱風較近而有局部短暫陣雨出現，雨勢一波波，中南台灣則影響較小，僅雲量增多。

另外，恆春半島及東南部沿海空曠地區將有10級以上強陣風，東部、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖有8至9級強陣風；而基隆北海岸、東半部、恆春半島及西南部沿海有長浪發生機率，可能會出現局部4米以上的浪高。

根據氣象局5日晚間10時的風雨預報，6日起24小時雨量預測中，屏東山區、台東縣及恆春半島都達到最高250毫米，總雨量則約450毫米；風力部分，恆春、台東及蘭嶼綠島風力漸增，將出現7級以上強陣風，尤其颱風距離台灣最近時候，綠島蘭嶼陣風上看12級，達到「颶風」等級的威力。

陸上警報範圍：台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島應嚴加戒備並防強風豪雨。

海上警報範圍：巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

▼閃電颱風暴風圈預估6日將進入台灣陸地，蘭嶼已出現4米浪高。（圖／中央災變中心、中央氣象局）



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