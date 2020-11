菲律賓軍海空包夾恐怖分子船隻　交火30分鐘「高速追撞」殲滅7嫌

▲軍方公布海上追捕恐怖分子畫面。(圖/翻攝自twitter/Armed Forces of the Philippines)

記者李振慧/綜合報導

菲律賓軍方近來對外公布,在西南部群島蘇祿省(Sulu)附近海域與7名恐怖分子正面對決,並且在黎明前一舉殲滅敵方。軍官表示,雙方一度進行約30分鐘交火,後來對方試圖逃脫,隨即展開海上高速追逐,在對方發射榴彈回擊前軍方率先撞擊船身,交戰過程十分驚險。

負責此次作戰行動的迪拉格中校(Herbert Dilag)3日表示,「整個過程就像一部動作電影」,軍方在蘇萊里島(Sulare Island)附近海域一船隻上發現載有7名恐怖分子,這群恐怖份子是與「伊斯蘭國」有關的分支阿布沙耶夫(Abu Sayyaf)成員,其中2名嫌犯更是在組織中具有重要位置的馬達斯馬(Madsmar Sawadjaan)與曼努爾(Mannul Sawadjaan)。

菲律賓軍方立即派遣空軍戰鬥直升機與海軍多用途攻擊艦艇,包夾敵方快艇,迪拉格表示,「我們空軍與海軍同時向他們開火,他們也使用大功率武器回擊,交火30分鐘他們試圖逃脫時,我方立即高速衝向他們,成功撞上快艇攔截對方行動」,7名凶嫌均已在現場身亡,軍方則沒有受傷,尚未對外公布其他5嫌身分。

WATCH: Actual footage of @PN_Speak Multi-Purpose Assault Craft ramming the speedboat of Abu Sayyaf Group, killing 7 ASG kidnappers onboard.#AFPyoucanTRUST



Video courtesy of JTF SULU pic.twitter.com/bCuQDMNjOU