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菲律賓軍海空包夾恐怖分子船隻　交火30分鐘「高速追撞」殲滅7嫌

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菲律賓軍海空包夾恐怖分子船隻　激烈「交火30分鐘」全數殲滅7嫌。（圖／翻攝自twitter／Armed Forces of the Philippines）

▲軍方公布海上追捕恐怖分子畫面。（圖／翻攝自twitter／Armed Forces of the Philippines

記者李振慧／綜合報導

菲律賓軍方近來對外公布，在西南部群島蘇祿省(Sulu)附近海域與7名恐怖分子正面對決，並且在黎明前一舉殲滅敵方。軍官表示，雙方一度進行約30分鐘交火，後來對方試圖逃脫，隨即展開海上高速追逐，在對方發射榴彈回擊前軍方率先撞擊船身，交戰過程十分驚險。

負責此次作戰行動的迪拉格中校(Herbert Dilag)3日表示，「整個過程就像一部動作電影」，軍方在蘇萊里島(Sulare Island)附近海域一船隻上發現載有7名恐怖分子，這群恐怖份子是與「伊斯蘭國」有關的分支阿布沙耶夫(Abu Sayyaf)成員，其中2名嫌犯更是在組織中具有重要位置的馬達斯馬(Madsmar Sawadjaan)與曼努爾(Mannul Sawadjaan)。

菲律賓軍方立即派遣空軍戰鬥直升機與海軍多用途攻擊艦艇，包夾敵方快艇，迪拉格表示，「我們空軍與海軍同時向他們開火，他們也使用大功率武器回擊，交火30分鐘他們試圖逃脫時，我方立即高速衝向他們，成功撞上快艇攔截對方行動」，7名凶嫌均已在現場身亡，軍方則沒有受傷，尚未對外公布其他5嫌身分。

 

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