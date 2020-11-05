黃捷開吉！遭PO文辱「白眼女喜歡互舔」...她到警局認了：願道歉

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣同志遊行才剛落幕，無黨籍高雄市議員黃捷就表示，因近期收到許多民眾提醒，有名網友在臉書公開表示不爽她參加同志大遊行，甚至發表偏激、誇張言論，她忍無可忍決定蒐證提告。而這名PO文的黃姓女子已經到警局說明，也坦承文章事她發的，但辯稱內容不是針對黃捷，如果讓黃捷感到不舒服，願意當面向她致歉。

▲黃捷捷對於性霸凌言論提告 。（圖／黃捷提供）

「白眼女神」無黨籍高雄市議員黃捷近日參加同志大遊行，遭人PO文羞辱，她指出，一名挺韓的黃姓女網友在臉書公開PO文不爽她參加同志大遊行，黃捷表示，因為有不少網友將文章貼給她，指出這名網友在臉書上發表內容全是對同志充滿羞辱的言論，甚至對於她參加同志大遊行進行攻擊，充滿歧視，黃捷認為，這已經構成人身攻擊，不該姑息，已經蒐證報案。

鳳山區警方依法受理偵辦，根據網路IP位址，鎖定1名黃姓女子涉案，4日晚間通知她到案說明，黃女也承認貼文是她發的，但辯稱內容不是針對黃捷，請她不要對號入座，她也提及，如果讓黃捷感到不舒服，願意當面向她致歉。但警訊後還是將黃女依刑法妨害名譽罪中公然侮辱函送法辦。



黃捷也表示，黃女有跟她連絡要向她道歉，她認為對方沒有意識到在網路發表的言論是非常汙衊別人，雖然黃女希望能當面向她道歉但她沒有答應，也認為她這樣的道歉法沒有誠意，不願接受，堅持照常走法律程序。