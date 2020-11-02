【廣編】P＆G寶僑家品百人力挺彩虹平權　亞洲首對同婚伴侶「小銘與小玄」攜手同行

▲亞洲首對同婚伴侶小銘與小玄，與寶僑家品旗下吉列刮鬍刀同行。



圖、文／P&G提供

台灣第18屆同志大遊行活動中，全球日用消費品龍頭P&G寶僑家品號召超過百名員工與親友一同走上街頭力挺彩虹平權。亞洲第一對合法登記結婚之男性伴侶「小銘與小玄」也在遊行隊伍之中。

P&G寶僑家品執行董事暨副總裁林劍洪表示：「我們對多元議題的願景是對內讓每一個人發揮獨特的價值和潛力並得到平等的機會，對外精準地反映多元的消費者需求，並善用品牌的影響力讓社會凝聚更多包容向善的力量。」P&G寶僑家品多年來關注多元性別平權，今年參與同志大遊行的人數突破100人。

P&G寶僑家品旗下刮鬍品牌吉列Gillette® 同時邀請到亞洲第一對合法登記結婚的男性伴侶「小銘與小玄」同行，以實際行動和社群影響力表達對平權的支持。

P&G寶僑家品曾在美國研究發現當非多元性別的群眾透過媒體曝光、廣告或品牌溝通廣泛地接觸多元性別議題時，就會對多元性別族群有更高的接納度。旗下品牌蘭諾衣物芳香豆Lenor® 今年初所推出的網路廣告就是一例，廣告一上線在短短3天之內，獲得超過四十萬觀看數。

P&G為全球財星500大企業之中，首先將多元性向納入平等雇傭條約的企業之一。今年P&G更榮獲倡議職場多元平權的非營利組織「Out & Equal Workplace Advocates」所頒發的年度LGBTQ行銷大賞（LGBTQ Marketer of the Year），肯定企業在多元性別平權上的努力和實踐。