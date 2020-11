【廣編】P＆G寶僑家品百人力挺彩虹平權　亞洲首對同婚伴侶「小銘與小玄」攜手同行

第18屆台灣同志遊行今(31日)下午1點於台北市政府前市民廣場登場,安溥此次擔任「彩虹大使」,一連獻唱6首歌曲,包括經典《玫瑰色的你》、《模樣》、《留下來陪你生活》、《我想你要走了》,還翻唱了《I will follow you into the dark》、《Wicked little town》。