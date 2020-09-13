我們與惡的距離舞台劇「音響出包」演出中斷　向936位觀眾致歉

▲舞台上的白紗幕拉起，所有演員一字排開，向所有觀眾深深鞠躬致歉。（圖／取自故事工廠臉書影片）



記者許展溢／台北報導

我們與惡的距離舞台劇12日晚場開演後一段時間，發生音響系統受到干擾，造成演出中斷，執行長林佳鋒上台宣佈中場休息15分鐘，原先在觀眾席的導演黃致凱也到了側台關心情況。團隊發聲明向936位觀眾致上最深的歉意說明，若認為權益受損的觀眾，都會協助後續退票事宜。

故事工廠說明，當時上半場開演後一段時間，音響開始發出異聲，執行長及技術總監、組員等相關人員緊急聚集到側台，試圖釐清音響問題來源並進行初步處理。晚上8點07分，林佳鋒上台宣佈中場休息15分鐘，原先在觀眾席的導演黃致凱也到了側台關心情況。此時演員也焦急地在側台圍成一圈等待，並協助技術組測試麥克風，而演員也一度自告奮勇詢問導演是否在技術調整期間，先到台上與台下觀眾進行互動。

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▲原先在觀眾席的導演黃致凱也到了側台關心情況。（圖／取自故事工廠臉書影片）



經過22分鐘的調整，團隊將音響轉接至館方系統，狀況轉為穩定。再度由執行長林佳鋒上台，完整向觀眾說明突發狀況後，舞台上的白紗幕拉起，所有演員一字排開，向所有觀眾深深鞠躬致歉，從剛剛中斷的場次接續演出。故事工廠再次向當晚的觀眾說聲抱歉，也感謝當時台下大喊加油的那位朋友，以及留在場內，陪伴故事工廠一起完成今晚演出的大家。