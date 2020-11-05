川普開票「一夕變天」失守2關鍵州...美前官員指出重大疑點！

記者王佩翊／編譯

美國總統大選已正式登場，現在僅剩5州尚未開票完成，根據《福斯新聞網》預估，目前民主黨候選人拜登暫時以264票大幅領先總統川普的214票。然而川普的開票氣勢先盛後衰，原本在許多關鍵州都保持領先，怎知突然之間就被拜登反超，接連失守。美國前財政部助理部長則點出關鍵稱，郵寄選票的結果將有利於拜登，但卻存在著舞弊問題。

▲川普失守威斯康辛州與密西根州，震驚外界。（圖／路透社）



根據《福斯新聞網》預估，拜登暫時以264票領先川普，也就是說只要再取得6票就能入主白宮，目前僅剩喬治亞州、北卡州、賓州、內華達州以及阿拉斯加等5個州尚未完成開票作業。然而威斯康辛州與密西根州原本是川普逆轉的關鍵州，這2州2016年也是由共和黨取得，沒想到卻被拜登一舉反超拿下，讓川普氣得揚言採取法律途徑。

根據《俄羅斯衛星社》報導，美國前財政部助理部長羅伯斯（Paul Roberts）表示，儘管美國總統大選的計票作業仍在進行中，但此次因疫情影響，郵寄選票的人數大幅增加，不僅使得開票作業受到延宕，也讓這次的大選存在舞弊的可能性。另外，他也分析，因為共和黨支持者傾向親自投票，因此郵寄選票所開出的結果將會有利於拜登。

羅伯斯認為，大規模的郵寄選票等同於替美國大選打開了作弊之門，然而舞弊卻很難被證明。他也表示，川普原本在威斯康辛州與密西根州等地區保持領先，怎知結果卻突然翻盤，讓他感到很驚訝。

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