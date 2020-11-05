亞利桑那最新開票結果出爐！川普急起直追...縮短拜登領先幅度

▲拜登與川普在亞利桑那州的差距逐漸縮小。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國大選已於3日正式登場，目前僅剩5州仍在馬不停蹄地進行剩餘開票作業，根據《福斯新聞網》統計，拜登以264票領先川普的214票。然而根據CNN報導，目前已經開票並由拜登拿下的亞利桑那州，還有機會翻盤，因為亞利桑那州仍在持續開票，因此拜登的領先幅度可能會縮小。

雖然根據《福斯新聞網》預估，拜登已經奪下亞利桑那州，但CNN報導，亞利桑那州的計票工作仍在進行中，目前尚有60萬張選票尚未開出，尤其是該州人口最多的馬里科帕郡有多達34萬張選票尚未出爐，屆時拜登的領先優勢可能持續縮小。對此，拜登陣營仍然保有信心，不擔心會遭川普翻盤反超。

根據最新統計，目前雙方陣營在亞利桑那州的得票率為51%比48%。

另一方面，根據美國文化、時尚與政治雜誌《浮華世界》（Vanity Fair）報導，一名消息人士透露，一向被視為「挺川」陣營的《福斯新聞》3日晚間11時30分前，搶先所有競爭對手，成為宣布拜登勝出亞利桑那州的第一間媒體。而總統川普對此怒不可遏，直接打電話給《福斯》董事長梅鐸（Rupert Murdoch）大吼，要求撤回此番言論，卻慘遭狠狠拒絕。