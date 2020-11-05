中國首富又是他！馬雲身家暴增72%達「1.8兆」　狠甩馬化騰近3000億

▲馬雲今年已連續第三年位居榜首。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情下大陸經濟復甦，今年共有400人登上2020年富比士中國富豪榜，總財富從一年前的1.29兆美元飆升至2.11兆美元。其中，阿里巴巴主要創辦人馬雲、騰訊首席執行官馬化騰、農夫山泉創始人鐘睒睒分別以身家656億美元、552億美元、539億美元位居前三。

據《中新經緯》報導，2020年富比世中國富豪榜有400人上榜，總財富比一年前增長了8200億美元（約新台幣2.34兆），近三分之二上榜者的財富，在過去一年有所上漲。今年的上榜門檻為15.5億美元，一年前為10億美元。

中國科技行業領軍者創造了大量財富，值得注意的是，馬雲今年已連續第三年位居榜首，他的財富增長72%，增至656億美元，比位居第二的馬化騰多出104億美元（約新台幣2970億元）。連同馬雲在內，總計有10位螞蟻集團個人股東入選今年的中國富豪榜。

▲馬化騰。（圖／CFP）

騰訊首席執行官馬化騰在榜單上的身家達552億美元，一年前為381億美元。電商網站拼多多董事長黃崢的財富估值從212億美元上升至306億美元。其競爭對手京東首席執行官劉強東的身家，估值則從67億美元增至203億美元。

▲農夫山泉創始人鐘睒睒一躍上榜。（圖／翻攝自微博）

IPO是造富的另一大動力，在科技和醫療健康領域尤為顯著。瓶裝水企業農夫山泉和醫藥企業萬泰生物在大陸上市後，鐘睒睒的身家增長到539億美元，增幅超過510億美元，拿下榜單第3名。

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