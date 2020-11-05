人口紅利消失？陸專家提開放三胎　民眾哀號生不起「養大要850萬」

▲大陸自1980年代實施「計劃生育，優生優育」的獨生子女政策。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸自1980年代實施「計劃生育，優生優育」的獨生子女政策，至2016年開放「二胎」，然而出生率不升反降，2018新生兒數量創40年新低。近日有專家建議開放「三胎」。不過民眾仍有三大憂慮未能解決，包括養育成本太高，例如在城市養大一個孩子，金額高達200萬元（人民幣，下同，約新台幣850萬元）。

大陸近年出現人口老化問題，當局於是開放「二胎」政策，當時專家預測，到2018年出生人口會顯著增加，但實際上從2017年開始，出生人口逐年下降。

中國社科院專家鄭秉文指出，「十四五」規劃中將應對人口老齡化從「行動」上升為「國家戰略」，足見這一時期的人口老齡化壓力比「十三五」要大得多。

鄭秉文提出應先放開三孩，以後適時逐漸全面放開生育；可採用延長產假等措施，來提升育齡夫婦生育意願，穩定出生率。不過他的言論引來網友非議，直指有關建議「離地」及不了解實際，「有錢的誰不願意生」、「多生孩子只是為了滿足利益集團的人口紅利，傻子才生呢」。

陸媒指出，民眾主要有三大擔憂，第一女性就業會面臨愈來愈嚴重的隱性歧視，25歲以上女性去面試時，部分公司會詢問她5年內有無生育意向，若有的話獲聘請機會會降低，開放「三孩」會令這個問題會更加突出。

其次，不少人稱生活成本太高，生育會令家庭生活質素下降，女性照顧孩子令工作時間減少，收入銳減，家庭金錢壓力就全在男性身上，而在城市養育一個孩子到成人，需要200萬元。

第三，有人直指「養不起怎麽辦」。現時這一代育齡夫婦大多為獨生子，他們上有老、下有小，根本無力再撫養多一個孩子，而一旦孩子長大需要買樓結婚，面對樓價高企問題，他們只能啃老，有人直言「要是國家能獎房、發錢，或許可以考慮」。