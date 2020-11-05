愛情破滅…3星座「絕不主動提分手」！第2名認不清：只是在磨合

▲戀情瀕臨結束時，你也是說不出「分手」2個字的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

當感情已經走不下去、面臨分道揚鑣之際，總要有人開口「說分手」！對於某些果斷的人來說，傳個LINE幾秒鐘輕而易舉就能解決，但有些星座卻是難以啟齒。YouTuber《安德魯的賤聲房》分析面對破碎的愛情，不會自己提分手的星座Top3，讓網友們驚喊：「無法形容的準」。

安德魯統整「絕對不會主動提分手」的星座Top3：

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第3名：處女座

戀愛中的處女座心中有張「評分表」，默默會替另一半的表現打分數，看有沒有達標。再加上處女座很念舊情，捨不得曾與對方交往這段時間所投入的心力與回憶，一旦分數沒及格，他/她們也會因為念舊情而選擇不主動提分手，選擇再觀察看看。

處女座心思細膩，尤其對於人性洞悉非常透徹，若你要讓他/她講出分手兩個字，會開始替對方顧慮很多，無法接受曾經深愛過的人，卻因為自己一句話而難過，因此會堅持住。可能會選擇在瀕臨分手時不停找對方麻煩，讓對方有預感而順勢說出口，自己是不會當說分手的角色的。

第2名：巨蟹座

要巨蟹提分手簡直要他/她命！巨蟹也很重感情，只要曾經付出過的，無論愛情或友情，都會念在有過情份上，捨不得而不輕易放手。在感情中巨蟹也會想很多，想起兩人曾看過的美景、去過哪些地方旅遊，就是典型電影裡「看照片睹物思人」的類型。

巨蟹座不可能自己主動提分手，認為兩人在感情中有爭吵、起衝突，只是「在磨合」，是每段愛情都會遇到的關卡和困難，有方法可以解，就是看不清眼前的事實。

第1名：摩羯座

在開啟一段戀情前，摩羯會做很多準備功課，去觀察甚至調查交往中的人，以確定自己的感情忠貞度及穩定度，這與他/她的愛情觀有很大關係，因為摩羯會對這段愛情、對這個人養成習慣，不喜歡突如其來的變化，是件非常折騰的事，儘管一切枯燥乏味、一成不變也覺得無妨。

在愛情中算是規律的摩羯，即使兩人關係降溫不如從前，摩羯也已體認到兩人不適合，但對另一半所做的行為模式並不會差太多，一如往常，對於感情的穩定度不想靠嘴說，而是用行動證明，要他/她們說出分手2個字相當困難。