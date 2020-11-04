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沒有iPhone也能隨時聽！　Spotify即將可在Apple Watch獨立播放

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▲Apple Watch,Spotify。（圖／Spotify提供）

▲Apple Watch 未來可獨立播放 Spotify 的音樂。（圖／Spotify提供）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple Watch 向來使用 Spotify 的時候，一定需要 iPhone 在旁邊，最尷尬的是萬一 iPhone 沒電了，即便有 Apple Watch 也不能聽了。Spotify 證實，今天已開始在 Apple Watch 上推出獨立支援運作，用戶可僅透過連接 WiFi 或 LTE 隨時收聽 Spotify。

據報導，Spottify 從 9 月就開始測試這項功能，希望用戶可以直接透過手錶向耳機播放音樂，而不需要一定要有 iPhone 在身邊，不過此功能目前仍處於測試階段。對那些從事健身運動的人來說，將 iPhone 帶在身上可能會很麻煩，未來正式推出此功能後，Apple Watch 將會更加便利。

Spotify 並非是第一個在 Apple Watch 提供獨立服務的應用程式，除了 Apple Music，Pandora 和 YouTube也都已推出 Apple Watch 上的獨立運作服務。

Spotify 尚未正式發布任何有關更新的公告，不過他們表示，正專注於開發用戶體驗，使全球用戶無論何時何地都可以聽 Spotify。

Spotify 官網中也指出，用戶需要搭載 watchOS 6.0+（建議使用7.1+）系統，連接 WiFi 或 LTE ，且 Apple Watch   必須是 Series 3 或更高版本。

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