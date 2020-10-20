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Spotify 推出全新《英雄聯盟》數位體驗！　助玩家探索個人風格獲獨特音樂清單

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▲Spotify和Riot Games聯手，為全球數百萬《英雄聯盟》玩家創造獨特、流暢的音訊體驗。（圖／精采公關）

▲Spotify 和 Riot Games 聯手，為全球數百萬《英雄聯盟》玩家創造獨特、流暢的音訊體驗。（圖／精采公關）

記者謝仁傑／綜合報導

Spotify 推出全新數位體驗，這次由 Spotify 和 Riot Games 攜手合作，讓《英雄聯盟》的玩家、粉絲都可以透過全新的測驗，找到與其匹配的風格，不論玩家是策略型或是勇猛無畏型，都可以根據自己的風格得到專屬的音樂播放清單。

即日起 Spotify 和《英雄聯盟》推出全新數位體驗，協助玩家在慶祝備受期待的《英雄聯盟》世界冠軍賽的同時，探索自己的遊戲風格。無論玩家風格是嘗試特殊的策略，還是在關鍵時刻採取無懼、自信的方法，都可以透過全新的測驗，找到與匹配的職業選手風格所打造的音樂播放清單。

▲Spotify和Riot Games聯手，為全球數百萬《英雄聯盟》玩家創造獨特、流暢的音訊體驗。（圖／精采公關）

玩家現在可前往《Spotify x LOL》的頁面回答一些問題，協助確認玩家的遊玩風格，Spotify 就會根據類型進行配對，以此和用戶分享所屬風格的精選播放清單。

這次的全新體驗是由 Spotify 和 Riot Games 廣受歡迎的《英雄聯盟》聯手，為全球數百萬玩家創造獨特、流暢音訊體驗的另一種方式，隨著世界冠軍賽將近，用戶可以期待近期將會有更多令人振奮的消息。

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