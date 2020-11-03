蘋果發布watchOS 7.1 Beta　聽力保護功能再升級

▲蘋果推出 watchOS 7.1 更新測試版。（圖／Youtube）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果推出最新的 watchOS 7.1 更新版，供開發人員進行測試，watchOS 7.1 更新引入新的聽力保護功能，當偵測到音樂音量過大可能導致聽力受損時，手錶會自行發送通知給用戶，此外它還將 ECG 應用程式帶到了韓國和俄羅斯。

當要對 Apple Watch 進行更新時，用戶需透過 iPhone 上 Apple Watch 專屬的應用程式中，透過「一般＞軟體更新」，來下載 watchOS 新版本。同樣地，Apple Watch 必須具有至少有 50％ 的電量，且必須放在充電器上，和必須在 iPhone 的藍牙範圍內。

Apple Watch 的完整更新說明

watchOS 7.1 包含新功能，改進和錯誤修復。

．添加了在耳機音量音頻可能會影響您的聽力時發出通知的功能

．添加了對 Apple Watch Series 4 或更高版本的韓國和俄羅斯 ECG 應用程式的支援

．添加了對韓國和俄羅斯不規則心律通知的支援

．解決了阻止某些用戶使用 Apple Watch 解鎖 Mac 的問題

．修復了某些 Apple Watch Series 6 使用者手腕抬起時螢幕可能變暗的問題

watchOS 7.1 與 ‌watchOS 7 ‌一樣，可支援 Apple Watch Series 3 和更高版本。

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