打擊「黑金槍毒詐」屏檢召集檢警聯席會議　聯手守護治安法紀

▲屏東地方檢察署今日召開114年度檢警聯席會議。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導



為落實打擊黑、金、槍、毒、詐等犯罪，全面守護治安、食安、道安、工安與國家安全，屏東地方檢察署今（16）日召開114年度檢警聯席會議，由檢察長陳盈錦主持，邀集警政、調查、廉政、海巡、移民及相關主管機關與會，共同研商犯罪偵查與預防策略。會中聚焦反詐欺、反毒品、選舉查察與關鍵基礎設施安全，凝聚跨機關執法共識，展現齊心協力、共維法紀的決心。

這次會議，由檢察長陳盈錦主持，屏東縣政府警察局局長甘炎民、法務部廉政署南部地區調查組組長許嘉龍、法務部行政執行署屏東分署分署長柯怡如、法務部調查局屏東縣調查站主任張傑程、法務部調查局南部地區機動工作站主任陳育君、海巡署第八巡防指揮部主任謝忠諭、移民署屏東專勤隊隊長姜亮羽、內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊大隊長張鳳閔、屏東縣政府政風處處長施仁傑、墾丁國家公園管理處處長許書國、環境部南區環境管理中心主任顏振河、農業部林保署屏東分署秘書張智強等多位機關代表與會，臺灣屏東地方法院院長李昭彥列席，臺灣高等檢察署高雄檢察分署主任檢察官葉淑文蒞臨指導，共同就犯罪偵查及預防等各項問題研商，凝聚執法共識。



陳檢察長於致詞時指出，面對詐欺、毒品、走私、偷渡、暴力犯罪與環境生態保護等治安挑戰，檢警須持續深化合作，強化溯源偵辦與即時通報機制，並肯定甘局長所帶領的警察機關團隊積極打詐並推出QR CODE報案系統，運用科技提升查緝效能。

另屏檢為因應國民法官法擴大適用等新法規實施，已辦理相關講座與研擬作業流程，且規劃「疑似兒虐、老虐、家暴及性侵害案件預警通報」流程，於明年起試辦，落實社會安全網；而就明年九合一地方公職人員選舉查察與廉政宣導，須及早因應與規劃，防範選舉暴力等不法介入，以提升民眾對政府的信賴；最重要的國家安全關鍵基礎設施、軍事基地等維護工作，更有賴執法團隊迅速查緝，嚴格執行「軍事營區安全維護條例」等之相關規定，以司法之力維護國家安全。葉主任檢察官則勉勵執法團隊，就當前政府五打七安之政策，務必持續努力，而詐欺集團案類應留意「加害人規避刑責而成為假性被害人」之因應與處理，亦期許同仁無論面對反毒、綠能犯罪或明年九合一地方公職人員選舉活動等各類刑案，均應按部就班，澈底查緝。李院長肯定檢警聯席會議具備聯繫各主管機關與資源的功能，且經由各機關的緊密聯繫，與保持良好的契合度，必能順利推進各項業務。



會中，屏檢主任檢察官陳妍萩與屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長葉士傑，先後就本年度轄內刑案之各項統計資料、重大矚目案件、新法因應措施與重要會議決議等事項，進行工作報告。另就與會單位所提出之各項提案，交換意見，作成決議，並將確實執行，精進偵查作為。

這次議討論熱烈，充分展現各網絡之執法專業與合作精神。本署將持續與轄內各機關切實聯繫，隨時交換意見，以期精準打擊犯罪，共維治安與法紀。