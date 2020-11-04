陸首艘國產航母換將　山東艦新政委宋文君曝光

▲大陸首艘國產航母山東艦政委宋文君介紹近期演訓情況。（圖／取自解放軍海軍官方微博）

記者陳政錄／綜合報導

美中關係、台海局勢緊張之際，中共解放軍近期頻頻發布各軍種演訓畫面「秀肌肉」。值得注意的是，解放軍海軍3日在微博發布的一影音中，係由航母山東艦新任政治委員宋文君出面，說明最新情況，而非已晉升少將的龐建宏，由於宋文君公開訊息並不多，解放軍在敏感時機換將也引發關注。

根據解放軍海軍微博發布的影音畫面，共展示山東號航空母艦航行、火砲射擊、艦載戰鬥機起降等演訓。宋文君在受訪表示，「近期，我們結合海上試驗訓練任務，有效檢驗了裝備性能和部隊訓練水平，提升了履行使命任務的能力。」

▲解放軍海軍曝光山東號航空母艦演訓畫面。（圖／取自解放軍海軍官方微博）

他還說，中共十九屆五中全會的召開，進一步明確了部隊建設的目標和方向。山東艦全體官兵將始終堅持聚焦戰鬥力建設，全面加強練兵備戰，從嚴從難開展訓練，探索研究作戰運用。

山東號航空母艦是中共首艘國產航母，2019年12月17日在海南交付入列後，主要部署方向是南海海域；2020年元旦返回大連後，今年曾於5月26日出海23天演訓，艦載7架殲-15戰鬥機和2架直升機；9月1日，山東艦航母再次從大連造船廠啟航，於渤海展開艦機融合訓練，與另一艘當時在黃海海域展開訓練的遼寧艦呼應，宣告解放軍「雙航母」時代。

回顧山東號航空母艦入列儀式，中共總書記、中央軍委主席習近平當時親自將八一軍旗、命名證書分別授予山東艦艦長來奕軍、政治委員龐建宏。

▲大陸首艘國產航母「山東艦」入列時，習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）

據《環球時報》報導，龐建宏曾擔任北海艦隊西安艦政委、某作戰支援艦支隊政治部主任，閱歷豐富，強調航母的艦長、政委都需要是「千里挑一」的人才。

今年8月，龐建宏晉身少將後，解放軍鮮少曝光相關訊息，另10月27日解放軍海軍介紹山東艦近期出海演訓，入列將滿10個月訊息時，也是由艦長來奕軍出面說明情況，強調航母「聚焦實戰，紮實開展航空保障、損害管制、應急處置等訓練」。

關於此次曝光的山東號航空母艦新任政治委員宋文君，2018年他曾以東海艦隊某潛艇支隊黨委常委身分受訪，另他曾以駐甬部隊代表團身分，擔任過寧波人大代表，並任職過解放軍92815部隊副政治委員，該部隊駐地在寧波象山，隸屬浙江寧波海軍陸戰隊。

中共航母艦長、政治委員兩職位均為大校頭銜，分為艦上軍系、黨系首腦領導人物，尤其中共中央於今年9月批准《中國共產黨軍隊黨的建設條例》並頒布實施後，「黨意」在軍中扮演的角色更為吃重。

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