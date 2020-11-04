解放軍訓練神秘弩弓手　400米無聲射擊「一箭斃命」

▲大陸解放軍弩弓一支造價上萬人民幣。（示意圖／翻攝 騰訊網）

記者任以芳／綜合報導

電影裡面古時戰爭場景使用弩弓，沿用至今，大陸解放軍特種部隊真實存在一批神秘的弩弓手。據了解，現代化弩弓材質採用先進的復合材料製作，配有先進的瞄准裝置，一把弩弓價格上萬人民幣，等於10支大陸國產95式自動步槍價格，為何解放軍偏愛使用？帶您揭秘。

根據大陸媒體騰訊網報導，大陸解放軍使用的軍用弓弩的造價昂貴，其功能性是槍械無法相比。弩弓具有無聲，無火，其隱蔽性好，適應環境能力強，在潮濕環境、浸泡水中可以正常使用。

▲解放軍特種部隊偏愛使用弩弓。（示意圖／翻攝 騰訊網）

據了解，大陸解放軍偵察兵多愛用弩，進入山地叢林或是熱帶雨林，寂靜中可以輕易聽出兩百米外的聲音，幾乎都是靠聲音發現敵情，即使現今再先進的微聲武器都有聲音。

弩箭優點就是「無聲」，發射時沒有槍聲，沒有開槍的火焰，極度隱秘狀態襲擊敵方哨兵進行潛伏，成為特種部隊的利器。

▲弩弓使用多元性，各國軍隊都有訓練弩弓手。（示意圖／翻攝 騰訊網）

材質部分？現代弓的材料設計更先進精細，力學結構更科學，多采用高強度碳纖維復合材料或鋼板，彈性大，壽命長。增加光學瞄准鏡，使射手瞄准更遠，射程可達100米左右，頂級弓弩可達3、4百米，精度非常高。配備光學、紅外線瞄准鏡，精度非常高，遠超一般手槍，有些場合狙擊槍都不一定比弩弓好用。

弩與槍相比優勢？箭頭可製成多種多樣功能，箭桿可附加連接繩，適用很多特種場合。例如，疑似爆炸可能的情況下，只能使用弓弩，在粉塵以及油庫等易爆易燃氣體環境中可安全使用；城市作戰不會有流彈、彈跳風險，降低人質二次傷害。