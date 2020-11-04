30年前「擾共時刻表」曝！日飛5次貼陸偵查　一度險接戰開火

▲許德英看著當年飛的「F-5E老虎二式戰鬥機」。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

共機頻頻擾台，但在3、40年前，我國可是有「擾共時刻表」。前F-5戰機飛官許德英表示，當年台海還是由台灣控制，因此從天未亮就會派出戰機，貼著中國沿海偵查，基本上每日最少飛5趟，還差點就對共機開火；如果出其他任務油料太多，也會過去繞繞再飛回台灣。

「這是我們當年飛的F-5E，這兩邊會放響尾蛇飛彈。」看到捍衛台海超過40年的F-5E戰機，老飛官許德英回憶當年，幾乎天天編隊出發騷擾中國沿海，「對方的飛機已經靠近我們了，當時我下這個命令，叫我的僚機準備拋擲外載的時候（成接戰狀態）。戰管聽到以後，馬上反應叫我馬上脫離，我們就沒有接近到接戰的距離。」

▼許德英回憶當年擾共情景。（圖／東森新聞）

差點就對共機開火，台共軍機能這麼靠近，主要是3、40年前，F-5戰機有擾共時課表，每天日出前30分鐘就會派出戰機，很貼近中國沿海偵查，之後上午9時、中午12時、下午4時以及日落前30分鐘，一天至少飛五趟。

除了固定五次問候，F-5戰機還會擔任掩護任務，飛到澎湖、金門，假設油料還夠就會往北或往南偵查。許德英表示，軍機去金門做運補時，「我們要在天空掩護，可是我們『油還很多啊』，也是貼著大陸沿海飛行。」這時對岸會開啟追監系統，派遣空中巡邏兵力應對，我國也就趁機情蒐。

至於近幾年解放軍頻闖我領空，對資深飛官來說根本不及當年。許德英說，「一點都不危險，正如我們當年一天去那邊飛了至少五批以上偵巡，他們來我們這邊一天也沒有超過五批。」

▲▼F-5E戰機。（圖／前空軍王姓中校提供）