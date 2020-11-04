重金屬汙泥埋河川地　砂石場竊佔5000平方公尺國有地大發環保財

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署11月間接獲民眾檢舉，橫山鄉一處砂石場附近的私有地及油羅溪行水區土地遭隨意棄置廢棄物，表面上看似單純的竊佔犯行，經過檢察官多次場勘，發現內情並不單純，遂召集保七總隊第三大隊第一中隊及環保署北區督察大隊組成專案小組。專案小組持續深入追查，於11月3日由檢察官帶隊至案發地點等 5 地執行搜索，經對主嫌周○財、王○靖壹及梁○云訊問後，認為周○財及王○壹均犯嫌重大且有串證滅證之虞，而向法院聲押獲准，令被告梁○云則乙10萬元交保。



▲新竹地檢署日前破獲一起砂石工廠大發環保財的非法垃圾掩埋。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



檢察官調查發現，被告周○財等人以合法經營砂石場為名，實則大量收進各種廢棄物，以賺取鉅額處理費；過程中，周男等人利用砂石場貨車及重型機具，將各種廢棄物深埋或棄置在自己土地及鄰近他人所有之私有地、國有地或油羅溪行水區的河川地上，經測量結果，竊佔面積逾5000平方公尺。

檢察官於現場勘驗並進行開挖、破碎相關證物發現，遭掩埋的廢棄物中含有害事業廢棄物「銅玻纖維污泥」，甚至砂石廠內的無機性污泥（含高分子凝集劑即 POLYMER）也一起非法棄置在油羅溪河川地上，污泥崩落後掉入油羅溪形成黃泥進而污染水源，造成下游芎林鄉秀湖村的灌溉溝渠也受波及。

▲▼砂石工廠還涉嫌竊佔國有土地作為非法掩埋場。





周男等人又大量收進各種廢塑膠混合物各類廢棄物後加以棄置或掩埋，其等違反廢棄物清理法第46條之犯行，可謂是「坐地狂收環保財，滿地瘡痍留子孫」。

新竹地檢署表示，近日來新竹地區屢傳各種非法棄置廢棄物之檢舉案，本署對此等破壞新竹好山好水的國土犯罪極為重視，對於任何企圖挑釁公權力的環保蟑螂集團，均將深入偵辦予以瓦解，以回應民眾對環保的期待，攜手共創清新的生活環境，守護台灣美麗山林。

▲▼檢察官於現場勘驗並進行開挖、破碎相關證物發現，遭掩埋的廢棄物中含有害事業廢棄物「銅玻纖維污泥」，甚至砂石廠內的無機性污泥（含高分子凝集劑即 POLYMER）也一起非法棄置在油羅溪河川地上。

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