被爆掏空百萬會費！北市興雅國小家長會長請辭　教育局介入查核

▲台北市信義區興雅國小被爆料指出，該校家長會長疑似掏空100萬元會費。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

有媒體指出，北市信義區興雅國小家長爆料，近期收到一份罷免聯署書，指控該校熊姓家長會長涉嫌掏空100多萬會費。對此，北市教育局表示，的確有接獲該校通報，目前該名會長已請辭，並親自到警局報案，該案已進入司法程序，在此事釐清之前，新學期的相關費用，暫時還不會轉到家長會帳戶。

北市教育局副局長陳素慧說明，根據教育局規定，各校家長會可自行訂定家長會規章，訂定完成後要報教育局，而教育局得隨時抽查家長會會務，必要時並得要求家長會提供資料，而目前興雅國小的案例，教育局無法去查，因為牽涉到調閱帳戶資料問題，目前已交給司法單位處理，但教育局已經此事件案例通報給各家長會，提醒注意帳務與財報。

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對於興雅國小家長會長掏空會費一案，陳素慧表示，目前熊姓前會長事發後已請辭，並親自到警局報案，該案已進入司法程序，為保障學生權益，教育局已要求新學期收到家長會會費，暫時不轉入家長會帳戶，本周教育局也將進行臨時性財務查核。



陳素慧也說明，教育局接下來會針對興雅國小進行年度財務查核，查核重點包括財產保管運用情形及財務狀況是否均有紀錄、會記帳簿及憑證保存是否得當、財務收支是否有完備的會計簿籍且詳實際紀錄等。