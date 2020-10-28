「萬聖節華麗變裝」老師全場最崩潰　3點勸世：中元節也來辦啊

▲萬聖節變裝，根本是家長與老師的惡夢節日！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

本周六（31）日將迎來萬聖節，最頭疼的莫過於家長，要絞盡腦汁替寶貝孩子「搞怪裝扮」！不過一名老師PO出勸世文，「可以幫孩子簡易裝扮就好嗎？」就是因為服裝太精緻、太多機關，原PO就怕就怕孩子來不及脫掉，導致尿整身，不然就是衣服太悶熱，孩子會不斷哭鬧等，「我是最想崩潰的那個！」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》透露，這次學校的萬聖節變裝趴，有家長把女兒打扮可愛的「珍珠美人魚」，從頭到腳布滿華麗飾品，包括絲綢手套、戒指、耳環、項鍊穿整套，還有仙女棒，模樣超勾錐！

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其他學生方面，有的穿著逗趣的恐龍裝、紙箱手作的波力裝，以及蝙蝠裝等，原PO眼神死直呼，「我是最想崩潰的那個！」因為脫裝很費時，原PO就怕孩子忍不住而尿整身，因此三不五時就要詢問他們是否要廁所，不然就是要幫孩子扛紙箱道具，再來有的裝怕太悶熱，不時要上前安撫孩子情緒。

明明是搞怪的萬聖節，如今變調成了「整人節」，原PO小劇場下秒大爆發，希望透過這篇勸世文，向各位家長喊話「如果以後有參與萬聖節，可以幫孩子簡易裝扮就好嗎？不然，我們中元節也來辦啊...」

▲不少網友也支持別舉辦變裝活動！（圖／翻攝爆怨2公社）

文章曝光後，讓一票爸媽也無奈回應，「我是家長，最討厭美工和複雜設計，所以很慶幸幼兒園沒過萬聖節，以前唸書是這麼的單純，現在是累死家長膩」、「真心支持從簡，不然有些小朋友看起來好痛苦」、「還好我們幼稚園沒有辦萬聖節」、「推～中元扮成黑山老妖跟鍾馗」、「我是不想過萬聖節的家長...帶一堆糖果回來，還要想辦法銷毀」、「一年一度搞家長節」、「我覺得可以讓孩子了解認識這個節日，但不需要深入體驗」、「都是商人的手法，自己的民俗節日都不過了，還過外國的」。