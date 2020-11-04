全球新冠確診將破5千萬！兩派論戰「解禁方獲近65萬人支持」

▲陳秀熙新冠肺炎防疫科學說明會，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續在國際延燒，台大公衛學者指出，這週全球確診人數已經超越4600萬，估計下週確診人數恐怕突破5千萬大關。受到疫情影響，各國為防疫祭出不同程度管制措施，分別是針對低風險者解禁「大巴靈頓宣言」以及認為應持續做邊境、社交距離管制的「雪約翰誓言」，然而目前看來支持解禁者佔多數，連署人數已經接近65萬人。

台大公衛學院教授陳秀熙今（4）日持續舉辦新冠肺炎防疫科學線上直播，分享國際疫情與疫苗發展趨勢，並特別談及全球興起兩派對於防疫措施不同的看法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新冠肺炎防疫科學線上直播，陳秀熙說明大巴靈頓宣言。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地，下同）

陳秀熙指出，有鑑於人類文化經濟活動、精神在隔離下產生很大影響，哈佛大學、牛津大學以及史丹福大學三位教授10月4日於麻州大巴靈頓美國經濟研究所撰寫並發起「大巴靈頓宣言(Great Barrington Declaration)」，主張應該重點防疫(Focused Protection)。

對新冠相對低風險族群如年輕人，可解禁社交距離恢復正常活動，這些人感染症狀比較輕微，可以在自然傳播下達到族群免疫。目前支持並連署該宣言之人數已逾65萬人，包含醫療與公共衛生學者超過一萬人，與醫療從業人員超過3萬人。

▲新冠肺炎防疫科學線上直播，陳秀熙說明雪約翰誓言。

反對大巴靈頓宣言降低社交距離措施主張，2020年10月12日有多位學者發表「雪約翰誓言(John Snow Memorandum)」並於10月14日發布於國際知名學術期刊刺胳針。陳秀熙說，雪約翰誓言認為運用自然感染達到集團免疫之目的不僅不可能達成，由於放任疾病於社區中傳播將犧牲眾多的民眾生命，影響國內經濟、工作能力甚至佔用大量醫療資源，增加疾病防治困難。

且沒有證據顯示新冠不會重複感染；無法控制疾病不會傳入高風險族群，在疫苗與藥物發展都還不成熟的況下，社區封鎖與邊境管制之社交距離措施為當前不可避免之防疫手段；目前已得到19個組織的支持以及超過4200名專業人員的連署支持。

回到國際疫情發展，陳秀熙指出，現階段確診人數來到4671萬人，達到台灣兩倍人口，死亡佔121萬人；預期下週確診將突破5千萬人，死亡125萬人。分析各區疫情仍以歐美為主，南美洲、歐洲病例突破千萬，北美洲病例持續上升。

▲新冠肺炎防疫科學線上直播，陳秀熙說明國際疫情趨勢。

陳秀熙表示，歐洲單周確診數再次突破新高來到194萬人，自上周起原第二波堅守不全國封城的防線逐漸被攻破，可能成為各區確診人數最高地區。

其中疫情最為嚴峻的法國10月30日開始第二次全國封城預計會持續到12月；德國自11月2日起開始全國封鎖措施，關閉德國境內所有酒吧、俱樂部等娛樂場所；在本周總確診數突破百萬的英國，也宣布將於11月5日開始第二波封城。

美國本週疫情每日平均新增個案創新高，單日近十萬人感染。美國中西部地區疫情持續延燒，伊利諾州十一區中有七區已實施限制措施，過去疫情重災區如: 德州，雖然在八月受到控制，但近日又出現另一波新流行，住院人數激增。

除此之外，美國因疫情延續致社會動盪不安。加上防疫措施所帶來經濟衰退以及監獄犯釋放等政策，使民眾出現購買槍枝尋求自保之行為，槍枝購買率較去年同期有巨幅上升。