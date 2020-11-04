螞蟻集團蒸發2.3兆　拖累這些女明星「虧大了！」

▲趙薇透過母親持股螞蟻金服五億人民幣，如今暫緩上市，虧大了。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

螞蟻科技集團股份有限公司宣布，在滬市科創板IPO計劃暫緩上市，阿里巴巴美股價創下5年多來最大跌幅，市值一天蒸發超過813億美元（約新台幣2.3兆）。根據大陸媒體中國網報導指出，這波受害者不只投資人，明星趙薇、苗圃持股超過13億人民幣，可能損失慘重。

大陸上交所3日晚上公告，暫緩螞蟻科技集團股份有限公司科創板上市。隨後，螞蟻集團在港交所發佈公告，同時進行的H股於香港聯合交易所有限公司主版上市亦將暫緩。阿里巴巴股價遭遇罕見重挫，單日市值蒸發超過台幣2.3兆。暫緩上市消息發佈後，螞蟻集團緊急發佈聲明向投資者致歉表示，公司重申擁抱監管的態度。」

該報導指出，螞蟻集團公司上市標價68.8元（單位人民幣，同下），總估值2.1兆元，即將成2020年全世界規模較大的IPO。馬雲周邊朋友也跟著螞蟻集團的上市，身價再次暴漲。其中華誼兄弟王忠軍持股市值超過12億，趙薇透過母親魏啟穎的名義持股，間接成為螞蟻集團股東，重返股市。

▲趙薇有中國女版巴菲特稱號。（圖／CFP）

當年藉助《還珠格格》成名的趙薇，婚後開始接觸投資領域，還被封為中國女版「巴菲特」。2014年趙薇和老公黃有龍以每一股1.6港元的價錢，斥資30.88億港元買進約19.3億股阿里影業股權，持股佔比為9.18%，變成阿里影業第二控股股東。

據了解，趙薇因丈夫黃有龍的債務糾紛，2017年11月14日證監會對夫婦倆給予警告，並分別處以30萬罰款，5年證券市場禁入措施。不過三年間，趙薇又抓住機會，以母親名義持股螞蟻，根據招股書顯示信息，持股總市值達5億元。

另一名大陸女演員苗圃在螞蟻集團持股總市值超出7億人民幣，她的老公為中國動向老總陳義紅，為雲鋒基金髮起者之一。原以為螞蟻金服上市後，持股明星身家也跟著水漲船高。專家預估，螞蟻集團暫緩上市，不只投資人資產縮水，持股明星這次虧大了。