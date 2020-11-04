高大成聽變態魔「這句話」就知是說謊！　曝3關鍵：他就是有殺意

▲法醫高大成談馬國女大生案。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

台南長榮大學大馬籍24歲鍾姓女大生，10月28日獨自從學校返回租屋處時，遭梁育誌擄殺、棄屍於高雄阿蓮山區，震驚台灣社會。粱嫌起初否認性侵，不小心弄死鍾女，直到檢警提出相驗結果、突破心防，他才承認「先性侵後勒死鍾女」。對此，針對梁嫌說詞反覆、不小心弄死，法醫高大成表示，一聽到就知道梁嫌說謊，「他就是有殺意在！」



檢警偵辦期間，粱嫌說詞反覆，僅稱「意圖性侵」、「不慎勒斃」、「伴屍19小時」等避重就輕說法。梁嫌一開始向警方表示，他在9月30日於同條台鐵便道試圖擄走一名女大生，惟對方抵抗而失敗，到了10月28日時，他見鍾女獨自走過案發地，便拿出麻繩，自後方套住鍾女頸部，並拉至暗處猥褻。梁嫌另稱，擄鍾女時對方仍有心跳，直到準備將鍾女載往他處，才發覺鍾女已身亡，一時慌亂才載屍於台南、高雄兩地亂繞19小時，最後棄屍於阿蓮大崗山。

▲梁嫌說詞反覆，目前遭收押當中。（圖／記者吳世龍攝）

直到相驗結果出爐，鍾女頸部遭繩索緊緊勒住，口鼻還遭壓迫出血，以及法醫進一步驗屍確認，被害人身上有生前曾遭性侵的跡證，檢警藉此突破梁嫌心防，梁嫌才終於坦承性侵鍾女後，再動手勒斃對方。

對此，法醫高大成在節目《新聞挖挖哇》表示，梁嫌一開始稱「不小心弄死」，聽完此話便知道梁嫌一定是說謊，怎麼可能不小心，正常來說把一名20幾歲年輕人以繩勒脖，雖會昏倒，但如果沒有繼續勒，對方仍會醒來，因此由此可知，梁嫌絕對是完全勒到死亡，這就有殺意、殺人意圖。

高大成進一步提到，全案有三大關鍵點，第一點梁嫌想用「過失致死」逃避刑責，過失致死僅須執行7年刑期，第二點梁嫌可能想以「傷害致死」逃責，因該罪最高判12、14年刑期，但如果是殺人罪，可能會判無期徒刑、至少20年以上；至於第三點「伴屍19小時」期間，高大成推測，梁嫌絕對有打給爸媽、律師，徵詢「我要怎麼講，才會過關」。

▼梁嫌載屍亂繞畫面曝光。（圖／記者洪靖宜翻攝）