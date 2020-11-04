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社會 社會焦點 保障人權

傑出女科學家「腹痛就醫成植物人」　新竹馬偕與2醫判賠2198萬

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記者徐愷昕／新竹報導

曾任職國家實驗研究院儀器科技研究中心，同為國內傑出女科學家的葉姓博士，2013年生完小孩不到1個月，因下腹部劇烈疼痛，在老公陪同下前往新竹馬偕就醫。經診斷，醫師發現葉女體內有7公分的卵巢畸胎瘤，遂緊急開刀救治，不料手術過程中葉女因腦部長時間缺氧，不幸成為植物人。事後，葉女家屬針對民事賠償及刑事皆提告訴，原先2案皆敗訴，民事上訴至高院時案情出現逆轉，法官認定葉女腦死確實是因2名婦產科醫師手術中疏於監控患者生理數值所致，過失侵權行為成立，審結判新竹馬偕醫院與2醫師須連帶賠償2198萬逾元。可上訴。

▲▼ 新竹馬偕醫院，疑似武漢肺炎。（圖／記者陳凱力攝）

▲ 葉姓女博士生完小孩不到1個月腹痛至新竹馬偕醫院就醫，不料經急救後變成成植物人。（圖／記者陳凱力攝）

家屬控訴，葉女2013年5月24日下午近2時許（產後不到1個月），右下腹突然劇烈疼痛，老公緊急帶她至馬偕醫院掛急診，當時住院醫師無法判定葉女病症，遲至同日晚8點許才由婦產科洪姓醫師進行問診。洪醫當時僅以超音波檢查，未進行婦科內診檢查及電腦斷層掃瞄、Ｘ光等檢測，即診斷葉女腹部劇烈疼痛是因腹部左側有7公分之卵巢畸胎瘤所致，遂立即安排另名未親自進行診療的李姓主治醫師進行手術。不料手術失敗，葉女除腹腔嚴重感染外，腦部因長時間缺氧，不幸成為植物人。

家屬認為，洪醫未確認葉女有無罹患腹膜炎的可能性，貿然對她施以腹腔鏡手術，才會導致腹腔嚴重感染，且急救過程也不符醫療常規，院方設備有欠缺，才會再害葉女成為植物人。

▲▼口腔手術。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲葉女手術過程中因腦部缺氧，不幸成為植物人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

民事部分新竹地院一審時認為，葉女手術過程中，無從證明3名執刀醫師有醫療過失，也無從證明院方設備有欠缺，故判定家屬求償無理由，全盤駁回。

沒想到案經上訴，高院10月20日結局大逆轉，經參酌林口長庚李奇龍醫師的鑑定意見後，法官確定卵巢輸卵管膿瘍為原主（葉女）病灶，闌尾與大腸感染為繼發性，才導致破裂引發腹膜炎。不過洪醫當時僅將此情形泛稱「疑似感染」，卻未將受感染之闌尾炎列入鑑別診斷，很難說沒有違反醫療常規或疏失。

另外，根據洪醫在刑事偵查中自承排除葉女罹患闌尾炎的可能，顯然她未將闌尾炎列為應鑑別診斷之疾病，此部分成立過失侵權行為。

至於執刀的李姓醫師，法官認為，倘若他當日早上有先對葉女作鑑別診斷，並將闌尾炎或盲腸炎列入鑑別診斷，安排腹部Ｘ光或電腦斷層掃描檢查，也就可以避免病情耽誤，故李醫延遲治療致引起上述嚴重發炎之結果，也成立過失侵權行為。

高等法院審結指出，新竹馬偕雇用洪、李醫師本應負起連帶賠償責任，衡量葉女現已成為植物人，喪失全部工作能力，加總其勞動能力減損、退休金損害、醫藥費、看護費以及精神慰撫金，總額需賠償1898萬5141元，另家屬3人則各100萬元（總計2198萬逾元）。全案仍可上訴。

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