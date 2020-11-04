川普與官員、家人待白宮看開票　發言人：他心情超好！

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選投票邁入尾聲，各州將於台灣時間上午8時陸續開票。白宮發言人法拉赫表示，川普與高階官員、親友將在白宮內關注開票結果，並強調川普此刻心情相當好。

根據CNN報導，法拉赫（Alyssa Farah）證實川普將和高階官員、親友待在白宮東廂辦公室關注開票結果，並強調川普此刻心情非常好，「我們對選戰投入大量心力，不會將每張票視為理所當然，我們已經準備好看結果了。」

Honored every day to serve in this Administration, @realDonaldTrump. pic.twitter.com/cI7DeM4FZD — Alyssa Farah (@Alyssafarah) November 3, 2020

法拉赫表示，川普晚間會以某種形式在白宮公開露面，但不會在正式結果出爐前自行宣布當選。

據佛羅里達大學「美國選舉計畫」（United States Elections Project）統計，逾1億選民提前投票，超過2016年大選投票總數的72%。法拉赫指出，這是美國首次處理如此大量的郵寄選票，幾個關鍵搖擺州提前投票數也很多，但他們有信心贏得這次大選。

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