影／投票日早晨首發聲　川普：我勝選的機會很大…感覺超棒

記者王致凱／綜合報導

隨著美國東岸各州投票站陸續開放，大選投票日正式登場。美國總統川普3日上午接受福斯新聞（Fox News）節目電話訪問時表示，他對大選結果非常有信心，認為自己是穩操勝算，並且強調自己不會在宣布勝選一事上「耍手段」。

▲美國總統川普與競選搭檔潘斯。（圖／路透社）



川普在電話中表示，自己在投票日當天早晨的感覺「非常好」。他說，目前的情況看來非常正向，密西根州造勢吸引眾多人潮。川普表示，他相信自己「勝選的機會很大」。