影／投票日早晨首發聲　川普：我勝選的機會很大…感覺超棒

記者王致凱／綜合報導
隨著美國東岸各州投票站陸續開放，大選投票日正式登場。美國總統川普3日上午接受福斯新聞（Fox News）節目電話訪問時表示，他對大選結果非常有信心，認為自己是穩操勝算，並且強調自己不會在宣布勝選一事上「耍手段」。
▲美國總統川普與競選搭檔潘斯。（圖／路透社）
川普在電話中表示，自己在投票日當天早晨的感覺「非常好」。他說，目前的情況看來非常正向，密西根州造勢吸引眾多人潮。川普表示，他相信自己「勝選的機會很大」。
川普截至11月3日投票日前最後一刻，仍馬不停蹄的在全美各大搖擺州全力催票，而其對手、前副總統拜登則專注於鞏固自己出生地賓夕法尼亞州。 川普3日早晨仍把握機會向尚未投票的選民拉票，強調在新冠肺炎疫情爆發之前，美國經濟表現非常好；川普強調，今年年初採取的防疫手段挽救了許多人命。與此同時，川普還認為如果拜登真的當選，民主黨政府將被極左派政客搶下話語權。 另外，川普還將全美各大城市的動盪歸咎於民主黨，稱左翼勢力相當「激進」，民主黨高層也無法控制他們。川普提到，包括芝加哥、紐約、巴爾的摩等城市治安不佳，主要原因是民主黨市長「領導能力太弱」。
川普截至11月3日投票日前最後一刻，仍馬不停蹄的在全美各大搖擺州全力催票，而其對手、前副總統拜登則專注於鞏固自己出生地賓夕法尼亞州。
川普3日早晨仍把握機會向尚未投票的選民拉票，強調在新冠肺炎疫情爆發之前，美國經濟表現非常好；川普強調，今年年初採取的防疫手段挽救了許多人命。與此同時，川普還認為如果拜登真的當選，民主黨政府將被極左派政客搶下話語權。
另外，川普還將全美各大城市的動盪歸咎於民主黨，稱左翼勢力相當「激進」，民主黨高層也無法控制他們。川普提到，包括芝加哥、紐約、巴爾的摩等城市治安不佳，主要原因是民主黨市長「領導能力太弱」。