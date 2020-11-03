蘇貞昌上任10個月才開治安會議　國民黨揪5破綻：發言人是豬隊友

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌被國民黨踢爆逾1年未召開食安、治安會報，蘇貞昌解釋因應防疫，但治安、槍械、反毒都有召開專案報告。行政院也秀出資料，指蘇貞昌從去年疫情到今年10月29日共開17次治安會議。對此，國民黨揪出了5個破綻。

國民黨發言人黃子哲表示，行政院長蘇貞昌被踢爆不開治安會報，行政院發言人丁怡銘為了幫蘇貞昌擦脂抹粉、掩過飾非，特地表列17個蘇貞昌召開過的治安相關會議一覽表，諷刺的是，這內容破綻百出又欲蓋彌彰，簡直狠狠的打臉蘇貞昌，自上次丁怡銘形容蘇貞昌與唐鳳在「調情」後，又再度扮演「豬隊友」的角色，簡直可圈可點。

黃子哲從行政院公布的蘇貞昌17次治安會議中，找到5個破綻，破綻一、表列中蘇貞昌第一次召開治安相關會議的時間是108年11月7日，但蘇貞昌在同年1月14日就上任院長，竟在近10個月後才首次開會關心治安，慢了800萬拍的會議，還好意思拿出來說嘴？

黃子哲指出，破綻二、17個蘇貞昌召開過的治安相關會議，其中有10個(108/11/7、12/12、12/19、109/1/16、3/19、5/7、6/18、8/13、8/27、10/29)都是在例行的行政院會議上，那屬於例行的工作報告或修法草案的討論，並非特定為了治安議題所召開，根本是拿來充數塘塞或魚目混珠。

黃子哲再指，破綻三、109年的2/15、4/8、6/9，短短4個月內開了3次「逃逸移工管理專案會議」，但逃逸移工是老問題，蘇貞昌突然如此關心這議題，相當匪夷所思，若屬實，希望行政院公布會議紀錄，否則這3個會議怎麼看都像內政部或移民署的內部例行會議。

黃子哲提到，破綻四、109年的4/17、5/8，同樣在短短三周內分別開二次「校園毒品」專案會議，究竟是什麼大案件需要蘇貞昌如此密集的關心？更怪的是，行政院明明有毒品防制會報，依規定應由蘇貞昌召集並主持，過去賴清德擔任院長，也都是親力親為，但蘇貞昌上任後唯一一次召開(108/11/11)卻是由時任副院長陳其邁來代理，因此蘇的二次校園毒品專案會議，極為詭異也不合邏輯。

破綻五，黃子哲質疑，若依該表所示，在疫情壟罩下，蘇貞昌今年仍開14次治安相關的院會或專案會議，那為何外界質疑其他行政院任務編組，法定應由蘇貞昌召開的食安、治安、永續發展、毒品、廉政、科技、社福、性平、文化、數位國家等十項會議，卻不能開？況且改開視訊會議也是兼顧防疫的好方法，蘇貞昌拿疫情當藉口不開會，根本不攻自破。

黃子哲認為，行政院的會議，蘇貞昌該開不開（如前述十項會議）、開了不在（如找陳其邁或其他政委代開）、以及騙人要開（如蘇貞昌所承諾的「中央地方建設協調會報」)，都顯示蘇貞昌是怠惰又輕諾的行政院長，蘇貞昌標榜的「有政府會做事」，應改成「有政府不開會」，但會時時開天窗。

黃子哲說，馬來西亞女大生被殺害的案件令人哀痛與遺憾，蘇貞昌迄今規避治安相關會議遲遲未開的責任，不認錯不改過，「那拒絕讓他到立院做施政報告，也是剛好而已」。

▲蘇貞昌召開治安相關時間一覽表。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）

▲蘇貞昌不開會一覽表。（圖／翻攝自Facebook／黃子哲）