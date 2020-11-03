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歐洲打工「返台14天後才確診」　台妹曝實況：對不起！萬人刷讚

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▲▼配合中央防疫政策,台北榮民總醫院在急診室外設立戶外發燒篩檢站,第一線護理人員皆有配戴N95口罩甚至全套防護衣,院內感染,群聚感染,防疫,隔離。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO被送上救護車時，醫護人員還安撫情緒！（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「誰會預料到一年的追夢之旅，竟會危及到自己的生命安全？」一名女網友娓娓道來「中鏢新冠肺炎」的故事，10月初她從歐洲返台，住完防疫旅館後才回到溫暖的家，怎料開始發高燒，隔天隨即被確認「陽性」並送往負壓隔離病房，滿滿的難過、錯愕、愧疚、恐懼壟罩原PO心靈，文章引發大批網友心疼不捨！

一名女網友在論壇《Dcard》以「對不起...我回台確診了新冠肺炎」為標題自責表示，去年她跳脫舒適圈，毅然決然去歐洲打工度假，不料碰上疫情大爆發，高峰期那一段時間，「我除了採買食物外，幾乎都在在家中度過的。」

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熬過最艱困的日子後，工作也告一段落，原PO決定飛回台灣，並乖乖住在防疫旅館14天，怎料回到最溫暖的家後，「洗完熱水澡，我便察覺我的身體出現異狀，體溫莫名的高，大概37.5度左右，全身開始出現局部痠痛」，怎料經過醫院檢查，「我確診了新冠肺炎...」

被送上救護車，原PO內心頓時五味雜陳，更緊張到一直無法戴好N95口罩，所幸醫護人員給予打氣和安撫，接著一路護送她到負壓隔離病房。無助處在空曠的病房裡，原PO難掩心中的恐懼與忐忑，而醫師也現身解釋治療方法，「因為現在沒有可以治療這病毒的藥物，所以都是採取支持性的治療，就是透過藥物或是治療來緩解你的症狀。」

▲▼20多歲女子網上分享染疫心情 萬人為她按讚加油（圖／翻攝 Dcard）

▲原PO的味覺嗅覺都正常！（圖／翻攝 Dcard）

治療的兩周時間，原PO人生只剩下黑夜與白天，堅強熬過每一分每一秒，「我目前的身體狀況一切都好，各項檢查都正常，也沒有嚴重的併發症出現」、「比一般感冒的咳嗽程度更為輕微，味覺嗅覺也都正常」。至於染病途徑與時間點？原PO揪心表示「這點我無法確認，目前也沒人能告訴我！」因為曾接觸的國外好友、室友、房東，這兩周以來沒有出現任何不適。

有沒有可能在機上染病？原PO認為，「機率似乎也不高，因為距離我發病的時間點太近了。對於這件事我也一直非常困惑，如果我是在國外感染的，那麼為何所有我曾有接觸過的人卻沒有一個人出現症狀，全部都是無症狀的機會有那麼高嗎？如果是在機上或是轉機時被感染，是否發病的太快？我也很想知道答案。」

「沒有人想生病，也沒有人想把病毒帶回家！」對此，原PO選擇勇敢對抗病魔，也藉由「過來人」的抒發文章來替自己打氣，「看到其他確診者的回覆真的很感動，辛苦勇敢的你們成功戰勝了病毒」，最後原PO呼籲，「希望大家能攜手努力持續做好防疫工作，戴好口罩、勤洗手，相互鼓勵，在發現疑似症狀時能不逃避、不隱瞞，勇敢面對疫情。」

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO自認，飛機上染疫的機率低！（示意圖／記者李毓康攝）

文章曝光後，暖哭了萬名網友，紛紛傳遞正能量「懂得遵守防疫的人都值得讚賞，加油會沒事的，也歡迎回台」、「誰會料到2020年，世界好像被按下了暫停鍵，人在國外真的好辛苦，回來就好，台灣醫療很棒棒，會沒事的加油」、「在防疫崗位上的任何人也辛苦了！不管是妳爸媽、航空、醫護人員、疫調人員⋯等大家真的辛苦了，不知道有多麼希望疫情趕快過去」、「不需要對不起，該對不起的是初期沒通報的國家，導致全球大爆發，祝福妳早日康復」。

底下釣出染病的過來人分享，「你出院了嗎？還沒出院的話要好好加油，我也是確診了，前幾個月住了一個多月才出院，我懂你的難受，這段過程很難熬，我基本每天都在哭，要加油唷」。

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