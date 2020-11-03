奇美中醫部研究新冠肺炎地域性傳播風險 　發表國際知名SCI期刊

▲美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝也貼心提醒，民眾有使用中藥或食療調養的需求，應該諮詢專業中醫師後再使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑒於現階段COVID-19新冠肺炎的文獻上，比較缺少關於國家和地區的死亡率、傳播率、潛伏期以及對年齡和人口統計的綜合討論數據資料，也較沒有可靠的地域性風險評估，奇美醫學中心希望透過美國疾病管制與預防中心公布的COVID-19確診率和死亡率，讓民眾知道健康預警資料訊息。

美國疾病管制與預防中心（US Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）是美國衛生及公共服務部所屬機構，美國疾病管制與預防中心作為美國聯邦政府行政機構，其重點在於發展和應用疾病預防和控制，以保護民眾健康和安全，並提供可靠的疾病資料，以增進健康的決策，促進公民健康。

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因為ＣＯＶＩＤ－１９在世界各地快速傳播，美國疾病管制與預防中心會持續監測世界各國的疫情，並發布旅行健康預警供民眾參考。旅行健康提示分為三級，代表當地疫情爆發的風險，以及應該採取的相關預防措施。分別是第三級高風險區（紅色）：避免所有不必要的旅遊，第二級中度風險區（黃色）：採取進一步的預防措施，第一級低風險區（綠色）：採取一般的預防措施。

奇美醫學中心中醫部根據美國疾病管制與預防中心公布的COVID-19確診率和死亡率，分別使用羅序模式（the Rasch mode）：預測各地區COVID-19（武漢肺炎）疫情變化趨勢，及貝氏定理（Bayes’s theorem）：演算各地區COVID-19的死亡率兩種模式，結合COVID-19確診率的加倍天數，預測COVID-19的地域性傳播風險。

奇美醫學中心中醫部分析2020年3月16日的COVID-19地域性傳播風險結果顯示：排名前7位的國家分別是伊朗、韓國、義大利、德國、西班牙、中國-湖北和法國，結果與2020年3月16日美國疾病管制與預防中心發布旅行健康預警（中國、伊朗和大多數歐洲國家的警告級別為3以及在韓國的警告級別為2的旅行警告）都是一致的！

而透過線上即時查詢的方式，將世界各國COVID-19疫情爆發的風險以及案例死亡率視覺化，快速呈現在Google Maps，並且讓一般民眾及醫事人員透過手機掃描QR code就可以馬上獲得COVID-19地域性傳播的風險，作為防疫參考。

奇美醫學中心中醫部建議同時使用確診率和死亡率來觀察區域內的傳播風險。確診率涉及確診病例的數量，死亡率涉及死亡人數，從這兩個角度，可以更加了解地區的傳播風險，值得在將來進行進一步研究。

奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝表示，COVID-19疫情在世界各地爆發後，台灣及全球的學者皆傾全力研究COVID-19的治療方法。奇美醫學中心中醫部也不落人後，分析美國疾病管制與預防中心公布的疫情資訊，讓一般民眾及醫事人員透過掃描QR code就可以即時查詢疫情的地域性傳播風險，作為防疫參考。

COVID-19屬於中醫「疫病」的範疇，中醫長期與疫病對抗，自古就累積了豐富的經驗。時序進入秋冬，呼吸道疾病可能增多，奇美醫學中心中醫部骨傷科主任任東輝也貼心提醒：民眾除了配戴口罩、勤洗手，遵守相關防疫措施之外，也能利用中醫藥調養身體，提升免疫力，民眾有使用中藥或食療調養的需求，應該諮詢專業中醫師後再使用，平時也應該避免熬夜、保持充足睡眠（深度睡眠有益分泌生長激素修復身體）、養成規律運動的習慣，避免過度焦慮緊張，方可安然度過疫情。

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