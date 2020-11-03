快訊／增1例流感疫苗接種後死亡　7旬婦心肺衰竭「與疫苗無關」

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日公布新增1例流感疫苗接種後死亡個案，疾管署副署長莊人祥說明，個案為70幾歲女性，調查她本身有慢性腎臟病、心血管疾病，有裝支架，10月19日施打，25日於家中睡夢中過世，死因心肺衰竭。經過詢問兩名專家，初步研判死因與本身慢性疾病相關，與疫苗無關連性。

▲疾管署記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



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莊人祥表示，國內通報流感疫苗接種後不良反應累積238件，其中67件屬於嚴重、另有171件非嚴重不良反應。依食藥署全國藥物不良反應中心最新公布之109-110年度季節性流感疫苗不良事件通報摘要報告，綜合國內目前疫苗不良事件通報之評估結果，並未觀察到須採取相關措施之安全疑慮。

另疾管署指出，新加坡、馬來西亞先前因韓國接種流感疫苗不良事件，預防性暫停使用韓國 SKbioscience與法國賽諾菲兩廠牌流感疫苗，依據韓國衛生部門公布調查報告，以及審視當地不良事件報告以及全球疫苗安全數據後，已分別於10月31日及11月3日恢復施打。

疾管署提醒，除接種流感疫苗外，平時應保持勤洗手、落實咳嗽禮節等個人手部及呼吸道良好衛生習慣，並配合落實「防疫新生活」運動，也可有效降低流感感染與傳播風險。