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影／「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作亮相

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記者林育綾／台北報導

「朱宗慶打擊樂團」即將在明年1月2日成立滿35週年，今（3）日別公布代表作為《泥巴》，是一場打擊樂與陶瓷工藝跨界合作的演出，取材自知名陶瓷企業家林光清先生打拼奮鬥的故事，更以陶甕作為樂器之一，呼應團隊一路走來以「家」為核心且追求專業、紀律的精神，也呼應人們對於「家」的想望和追求。明年元旦起連續3週，將於國家戲劇院、台中國家歌劇院、衛武營共巡演9場。

《泥巴》曾於2019年首演，當時朱宗慶預告，2021年樂團滿35週年之際，將會再次登上舞台。他表示挑選《泥巴》作為代表作，主要是這作品不但結構完整，精神更與樂團35年一路走來一致；而此次演出，也做了一些編排上的調整，部分意象呈現也有變化，例如更改以水桶等方式呈現不同族群。

▲▼「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作《泥巴》2021演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

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▲朱宗慶樂團35年代表作《泥巴》，打擊樂與陶瓷工藝跨界，2021年1月演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶提到，打擊樂團自1986年成立以來，歷經了從零到有、從青澀到成熟的打拼歲月；而擊樂劇場《泥巴》的創作誕生，則同樣歷經了一番摸索，在不斷「打破重來」的艱辛過程中，體現出樂團追求「好還要更好」的極致態度。這場演出，也是樂團團員難得「4代同台」的演出。

《泥巴》取材自知名陶瓷企業家林光清先生打拼奮鬥的故事，以及維繫百年家族記憶的真切情感，陶瓷工藝的「頂真」和苗栗蘆竹湳社區所代表的「台灣在地風土」，也貼切彰顯出朱宗慶打擊樂團 35年來秉持專業、團隊、紀律、親和的核心精神。最後，從陶瓷工藝、蘆竹湳社區，到打擊樂團、擊樂劇場，最後都歸結在「家」這個核心的概念與價值之中，引發眾人的深刻共鳴。

▲▼「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作《泥巴》2021演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

▲這也是樂團團員難得「4代同台」的演出。（圖／朱宗慶打擊樂團提供）

朱宗慶表示，「家」是創造歸屬感、實踐核心價值的同義詞，對於「家」的想望和追求，始終帶給他和打擊樂團向上與向善的力量，「在林光清董事長之於蘆竹湳的身上，我也看到了同樣的體現。」

他也說，台灣其實有非常多素材，都能國際化，例如「三合院」對外國人來說，都是很新鮮、會感到好奇的事物，因此就地取材，就能有很多好故事，而《泥巴》也談到在地奮鬥、起厝的故事，疫情和各種變動之下更有感。

《泥巴》將於2021年1月1日起為期三週，在國家戲劇院、台中國家歌劇院大劇院、衛武營國家藝術文化中心歌劇院三地巡演共9場。

▲▼「4代同台」打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作《泥巴》2021演出。（圖／記者林育綾攝）

▲打擊樂與陶瓷工藝跨界！朱宗慶樂團35年代表作《泥巴》2021演出。（圖／記者林育綾攝）

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