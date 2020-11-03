邊嗑鍋滑手機！30分鐘後「店員一舉動」　她怒炸：一人吃飯錯了嗎

▲原PO不爽店家急著收餐具！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

明明還在用餐時間內，卻遇到店家急著收餐具，確實會讓客人感受不佳！一名妹子抱怨，之前去餐廳吃熱呼呼的豆腐鍋，結果只吃了30分鐘，店員竟想把餐具端走，「一個人吃飯錯了嗎？」文章曝光後，釣出大批苦主抱怨，「難道以後一個人吃飯都必需帶著一張紙條寫『我還在吃，勿收』嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨2公社》委屈表示，日前獨自去吃韓式豆腐鍋，由於原PO習慣邊吃邊滑手機，也恰巧跟朋友聊LINE，沒想到定格幾秒時間，店家就急忙現身收拾餐具，讓原PO氣罵，「老娘都沒吃完勒！」

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原PO森77附上照片，才吃半小時，且明明餐點還剩下8成左右，連一旁的小菜也還沒下肚，讓她實在不解，為何店家當下執意要清桌，「一個人吃飯錯了嗎？就偏要多坐幾分鐘慢慢吃啦！」

▲原PO才開吃半小時而已！（圖／翻攝爆怨2公社）



文章曝光後，釣出一票苦主抱怨，「這種店不用去第二次」、「想到之前一人吃牛排，上個廁所，吃一半的就被收走了，眼神死」、「有些餐廳服務過於周到，常常筷子還拿在手上就急著收，真的會不爽」、「我剛剛也是這樣，一個人去吃小火鍋，盛完冰要回座就發現阿弟啊準備收拾惹」、「某間自助吃到飽的，好不容易拿到龍蝦先放桌上，去拿飲料回來就收走了」、「難道以後一個人吃飯都必需帶著一張紙條寫『我還在吃，勿收』嗎，我一個人吃飯也超怕遇到這種尬事」、「他只收你東西算客氣的，某火鍋店員還跟我說，我只剩五分鐘」。

不過，也有網友替店家緩頰，「正常都會想拼翻桌率啦，這樣也能多賺一點，尤其你又一個人吃，不過既然都收客了，你還沒吃完就趕就有點不厚道了，如果你是吃完才趕你還說的過去」、「很多店家都有限制時間，尤其用餐尖峰時段，所以…下次別去就好囉」。

▼苦主抱怨，超討厭店員站旁邊盯著人！（圖／翻攝爆怨2公社）

