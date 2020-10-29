買早餐被兩度跳過！女店員超挑釁　怒寫負評「店家2年後囂張回」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友之前到某間連鎖早餐店買早餐，怎料輪到她時，女店員竟無故把她當隱形人，直接幫後面學生點餐，傻眼的她直球對決，而對方則一臉不屑，只回了「對」一個字，氣得她在Google評論留下負評；事隔兩年，她今早收到店家回覆，更錯愕到不行，不禁怒道「花錢的不一定就是大爺，但做人的基本禮貌應該要有吧？」

女網友在「爆怨2公社」娓娓道來，兩年前某天早上，她發現在工作醫院的附近，開了間她非常喜歡的早餐店，於是立刻入內消費，由於新店開張，現場學生非常多，大家也都耐心地排著隊。

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當時，放眼望去內場忙成一團，而櫃檯只有一位女店員負責點餐，偶爾轉頭支援廚房，「我早上7點30分要打卡上班，否則算遲到，那天6點40就開始排隊，好不容易輪到我點餐的時候，櫃台小姐卻完全把我當隱形人，直接問我後面的女學生需要什麼。」

她忍不住在心裡吐槽，「哈囉！排隊的隊伍就直直的也沒有呈現不規則狀，我也自認體型不算小，為什麼就直接跳過我？是因為兩邊忙所以忘記我了嗎？沒給我太多錯愕的時間，後面那位女學生已經繞過我，開口點餐了。」

於是原po耐著性子等女學生點完，不料當她往前準備開口時，女店員又繼續問了再後面一個女生，被兩度忽視的她，決定不再隱忍，「輪到我點餐了嗎？我先排隊的耶，妳卻叫我後面的人插隊點餐，請問妳為什麼忽略我兩次？」

▲一點歉意也沒有。（圖／翻攝自爆怨2公社）

然而，女店員從原本緊繃的表情，突然轉為不屑，接著一隻手撐著櫃檯，一副不耐煩地說「對~」，甚至拉長尾音像在挑釁；事後，她在Google評論上給出1星負評，並寫下原委。

沒想到，兩年後的今天，店家終於回應了，但態度依舊囂張，不僅毫無歉意，還自以為幽默地說，「好喔，慢走不送。」這讓她再度燃起一把火，「事發當下，已經給了女店員解釋或道歉的機會，只要簡單一句就什麼事都沒了，但當年對方沒好好把握，反而用傲慢的態度以對，如今店家選在半夜親自回應，依然用這種輕浮的態度消遣客人，你覺得這樣很有趣？」

對此，網友們也怒道，「這種回覆真的很爛耶」、「看其他人評論，還真的是...以為自己名店吧」、「傻眼，如果是我直接爆炸」、「這種傲慢的店家，需要大家惡搞幾次來教訓，才會學乖」、「讓他自生自滅吧」、「老闆的網路是撥接的嗎？兩年」、「這麼爛居然還沒倒，那邊的消費者是不是擅長原諒啊」。