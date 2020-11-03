華梵等7校組「文山聯盟」政大生怒：學歷貶值　學生會盼校方出面說明

▲政大、華梵、世新等７大學組「文山聯盟」。（圖／華梵大學提供）

記者崔至雲／台北報導

政治大學、華梵大學、世新大學、中國科大、景文科大、東南科大、台灣戲曲學院等7校日前宣布成立「文山聯盟」。不料，消息一出，在網路上引起熱議，甚至有政大女學生在網路上表示「學歷要貶值囉」，對此，政大學生會今（3日）發聲明指出，校方要組聯盟時，並未盡告知義務之處，程序正義上具有重大疏失，籲校方應立即出面說明。

學生會表示，「文山聯盟」籌組事宜，校方除並未出現於本校各級會議進行審議外，學生議會、研究生學會及學生會等本校學生自治團體也於記者會公告後才得以知悉相關內情。觀校方之聲明，其提到「僅止於地方創生計畫」、「無涉例如台灣聯合大學系統之緊密結盟與合作」，然端看校方提出的數個例子，諸如桃園USR聯盟、中區跨校聯盟等，皆有不同程度的資源整合或跨校教學資源共享，殊難從該份聲明裡了解文山聯盟的合作規模與程度，且倘若資源共享的部分趨近於零，甚至「目前仍在籌組階段」，學生還是很難理解校方組成這種聯盟的用意和必要性。「 一個立意良善的計畫，若未有民主的討論及公開透明的資訊，也僅是枉然。」

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▲政大、華梵、世新等７大學組「文山聯盟」。（圖／華梵大學提供）

政大學生議會、研究生學會及學生會表示，該案未經校內任何民主討論及審議程序，即逕行公告，完全沒有與本校學生及教職員工溝通，除造成資訊混亂等外部成本外，更不是一所講求程序正義及民主的大學在因應議題時所應採取之方式。學生自治團體成員於事前並未知悉任何有關該聯盟的內容，至於本聯盟是否會對教學研究、課程安排、選課，乃至於任何學生權益造成衝擊，也為校方未盡告知義務之處，在程序正義的維護上具有重大疏失。

學生會呼籲，校方應立即出面針對本次爭議負責、對所有學生予以說明，並在具有合法額數學生代表之議事場合中進行審議，其中內容應包含但不限於文山聯盟之合作模式、資源安排、教學合作規劃等等。

此外，學生會也呼籲學生，在資訊尚未明朗之前，可以保持理性，避免對其他學校的攻擊，回歸政策面的討論，與學生代表們共同要求校方公開相關資訊，維護同學們知的權利。同時，學生會也會努力的讓學生的聲音進入政策制定的過程，盡全力捍衛學生共同參與的權益。

對此，政大則回應「文山聯盟」，該案僅止於地方創生計畫，且目前仍在籌組階段。此聯盟合作係執行教育部深耕2.0之計畫方案。全國許多地區都有類似之在地學校合作模式，宜蘭、桃園、台中地區，以宜蘭大學、中央大學、東海大學為例，亦皆有相類之地區結盟，也都是類似文山聯盟之地方創生方案，無涉例如台灣聯合大學系統之緊密結盟與合作。