花15萬「買清大學歷」！單親媽變科技廠副理　露餡秒喊：我有付出

▲黃女捏造假清大畢業證書求職。（圖／記者陳力凱翻攝）

記者林昱萱／新竹報導

一名黃姓單親媽媽上網用15萬買了偽造的清大碩士學歷，於去年5月遭校方提告，而檢方追查發現，黃女過去還用同樣招式前往科技公司面試，整起事件直到因黃女工作能力不足才曝光。對此，新竹地院審理後，依法判她8月徒刑。

判決指出，單親的黃女為了扶養女兒，2008年上網以15萬元買了一張偽造的國立清華大學畢業證書，並以此假學歷應徵工作，而當時她在該公司到職僅一個月就離開。誇張的是，黃女9年後故技重施，又再度偽造學歷，而她這次直接抓取網路上的清大畢業證書樣本，並自行修改套印，甚至還將假學歷證書「從學士升級為碩士」，並自稱自己是清大經濟系畢業、理學院物理所碩士。

黃女將假學歷拿到竹科應徵，沒想到竟然成功獲得業務副理一職，月薪高達5萬元，但到職之後，由於其工作能力不足，這才讓整起偽造學歷的事件曝光。對此，黃女辯稱，「當時有坦承我沒有相關的銷售經驗，該公司總經理也願意讓我有學習機會，我實際上是有付出勞力而得到薪資報酬的」。

對此，法官認為，黃女因經濟狀況急需工作，卻不思以正當方式謀職、竟先後謊稱不實學歷，此舉不僅危害一般社會大眾對於學籍資格認證制度之信賴，亦實際上影響受騙的公司之權益，且又未反思自己，其法治觀念有偏差，考量其犯後態度尚可，依犯詐欺得利罪，判處她有期徒刑3月；又犯詐欺得利罪，判處有期徒刑6月，合併應執行有期徒刑8月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。