【微罪撤假制度之缺4】小正的故事

▲因為冤罪讓小正被撤銷假釋，再度入監也讓他的人生變成黑白 。（圖／視覺中國）

小正過去曾犯下多起強盜案件而被判刑15年10月，後來在獄中表現良好，2011年提早假釋出獄，然而還來不及適應更生的日子，卻在2014年捲入肇事逃逸的冤案之中而被判刑6個月，原先的假釋被撤銷，他必須再次回到獄中服完5年的殘刑。「坐上囚車的那一刻，我覺得人生都黑白了。」他沮喪地說道。

入獄那一天的記憶，深深烙印在腦海之中，經過這麼多年，在家人與律師的鼓勵下，讓他在獄中仍不放棄平反，終於在今年4月全案無罪確定，重獲自由。

那個浪流連的少年郎

小正是土生土長的嘉義人，操著一口豪氣的台語，曾歷經11年漫長牢獄歲月的他，面對假釋遭到撤銷，二度回到大牢中，他真切地想告訴其他人：「撤銷的不只是一張紙這麼簡單。」沒有人相信壞人也會被冤枉，原本為更生努力的家庭全部付之一炬。

青少年時期的小正，高職念的是建教合作的課程，或許也想著早點開始賺錢照顧家人，沒想到讀了一星期就跟同學打架被退學，「後來沒有做其他工作，就開始浪流連了啊。」他笑著說道，但還是能從他的臉上看見一些羞澀。面對求學的失意與標籤，成長過程經常受挫於社會主流價值，便開始與朋友想辦法找「出路」賺錢生活。「出路」就是與朋友共同策畫犯下多起強盜案件，因此被判15年又10個月。

這些少年們的故事設定都像是在溜滑梯一樣，一路浪流連跌進最底層，成了大家口中的受刑人。而失去自由的人生卻在鐵牢內開始「穩定的」工作。受刑人們下工場摺百貨公司的紙袋，做著單調且機械化的工作，一個月賺取幾百元微薄的勞作金，「當時只想著趕快出去，一天500元的工作我都願意做。」封閉的牢獄生活日復一日，唯一慶幸的是，他的獄中生活獲得家人的關心與支持，讓他在獄中表現良好，得以在執行第11年即假釋出獄。

波瀾萬丈的更生之路

重新擁抱自由的小正，懷著忐忑不安的心情踏出監獄大門。只有國中學歷加上更生人的身分，讓他求職不易，好不容易經友人介紹到一間紡織工廠工作，負責染色，有了這得來不易的工作，他更珍惜這樣安穩的生活。

假釋出獄第3年，他結識了女友，並且生了女兒，後來便搬出家裡，與女友及女兒在外生活。正當生活逐漸步入正軌時，2014年10月20日上午8點剛結束夜班工作，他開車離開紡織工廠之際，一位農民逆向違規地騎著自行車迎面而來，他反應不及發生擦撞。對方多處挫傷，他下車察看對方傷勢，並協助撿拾農作物，也留下了姓名、公司名稱與車牌號碼，短暫停留後便離開現場。沒想到卻被對方控告肇事逃逸，遭判處6個月刑期，依現行《刑法》78條規定，「假釋中因故意更犯罪，受有期徒刑以上刑之宣告者，於判決確定後6月以內，撤銷其假釋。」

「沒有人相信以前作壞的人是真的冤枉的」、「社會認為我已經有前科了，不差這一條」，他不僅無法平反肇事逃逸，還必須服完剩餘的5年殘刑，完全沒有想到自由對他來說竟是如此短暫。

再次入獄的兩年間，女友離開了他，還好家人沒有放棄他，年邁的雙親總是帶著襁褓中的女兒到監獄探視他。為了能早日與家人團聚，他不放棄希望，與律師展開漫長的救濟行動，訴訟一路打到最高法院，甚至針對無過失的「肇事」文義不清申請釋憲，後來大法官作成777號解釋，宣告條文部分違憲。歷經釋憲後終於讓此案得到一絲曙光。2019年開啟再審，讓他得以停止執行出獄，終於在2020年4月原判決撤銷，全案無罪判決確定。

現在的彩色人生

訪談過程中，小正總是不斷告訴我們現在的他有多快樂，「現在就是努力做工，栽培女兒。」他滿臉笑容自信地說。從年少歷經迷惘而犯錯，到現在成為一名父親，努力為自己與女兒規畫人生藍圖。小正現在與老母親同住，並從事門板製造，擔負起一家的經濟重擔。每天的休閒就是下班陪小孩玩，對他而言，與家人相處的時光是最珍貴的，他不再是當年坐在囚車裡人生沒有希望的少年仔，現在的生活處處綻放絢爛色彩。他相當感激家人與律師的陪伴，有了家庭的支持，讓他順利走上復歸社會之路。

但這樣的快樂其實可以更早到來。此案獲得平反之前，他冤枉入獄執行了將近兩年的時間，固然本案最根本的問題在於冤錯案的避免，但如果撤銷假釋的評估納入裁量空間，兩年的牢獄甚至這兩年的遺憾，也不全然會發生。（本文轉載自民間司改會）

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●周俞伶，司改會監所小組志工。以上言論不代表本公司立場。