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女大生遭擄殺！　王世堅嗆「罪證確鑿就死刑」：別再慷被害人之慨

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▲▼柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案-王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

記者邱茀濱／綜合報導

就讀長榮大學的馬來西亞籍鍾姓女大生，日前遭男子性侵殺害，震驚各界。對此，台北市議員王世堅今晚在政論節目上，呼籲政府還被害人家屬一個交代，只要罪證確鑿，加上兇嫌也承認，應該就以死刑論定，並狠批「管你有沒有教化的可能，難道被害人就活該倒楣被你殺嗎？」

王世堅今（2）日在政論節目《頭條開講》中指出，連總統都出面表達哀傷、致歉了，他認為外交部長的發言很不妥，「這個時候不是做宣傳的時候，不要講那一些話，還在說我們台灣是最友善、最安全的國家」，應該要視情況說話。

王世堅表示，每次社會出了事以後，才在送關心、送關懷，但那些都不必要，應該要「送安全」，畢竟沒有事能比安全更重要。而且他認為當罪與罰成一個比例時，法院或政治領袖在面臨罪無可逭、罪大惡極的人，「不要再慷被害人之慨，你要還被害人和家屬一個公道。」

王世堅批評，當台灣只因為歐洲哪些同盟的假人道，而導致罪與罰不同比例，「我覺得這種叫假掰，會導致社會集體的虛偽，國家的法制也會崩解」。他直言，「這個人除非是冤獄或沒有查明，否則當事證已經明確，加害人也承認了，為什麼我們偏偏只注重加害人的人權，忽略被害人的人權。」

針對法律常說兇手有教化的可能，王世間抨擊，「管你有沒有教化的可能，那被害人就活該倒楣、被你糟蹋嗎？被你殺嗎？」並斷言如果錯誤一直累積下去，法治社會隨之崩解，就會回到過去2世紀前美國西部人手一槍的社會了。

王世堅認為，這次被害人是外國人，政府更應給其家屬一個交代，現在不但要嚴查、明察，而且要速辦、速判，畢竟面對的是重大罪犯，「因為他不但惡意，還致人於死、強盜財物，這在過去是唯一死刑，只要罪證確鑿，加上兇手也承認了，應該要速審速決，就以死刑來論定。」

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