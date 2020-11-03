印太地區爆發「軍購熱潮」　都和美國一項戰略方針有關

▲F-35A隱形戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國政府上月底知會美國國會，將對台軍售「魚叉飛彈海岸防衛系統」，是川普政府第9度對台軍售。日媒報導，事實上全球軍火出口額正逐年上升，各新興經濟體紛紛建立起自己的武器庫，而印太地區這波「軍購熱」恐怕引發另一場軍備競賽。

根據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報導，中東許多國家已經表明有意購買F-35隱形戰機，包括阿拉伯聯合大公國和卡達都對這款美國研發的第五代戰鬥機產生濃厚興趣。事實上，美國總統川普8月份就曾說夠阿拉伯國家「很有錢，而且想買很多架F-35。」

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，中東國家的軍火進口量出現明顯增加卡達2010年代的武器進口量是2000年代的15.6倍，而沙烏地阿拉伯同期則成長了6.6倍。

除此之外，由於南海緊張局勢不斷加劇，且印度太平洋地區國家經濟成長也推動軍火需求，例如越南同期的軍購量就增加了6.7倍。日經分析，部分國家的國防支出增幅甚至超過本身經濟成長幅度，例如印尼2018年國防支出達到2009年的2.5倍，但同期名義國內生產總值增幅則為81％。

SIPRI數據顯示，全球軍火出口量已經接近冷戰時代水準，在過去20年中，沙烏地阿拉伯已經成為美國軍火的最大客戶，而中東也成為美國國防工業的重要市場。

至於印度太平洋地區的軍火消費量大增，主因則是當地有許多美國盟友，包括澳洲、南韓和日本。日本拓殖大學教授佐藤丙午解釋，「美國認為，與其部署自己的軍隊，不如出口武器以增加盟友的軍事實力。」

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