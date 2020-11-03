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美日印澳「美國大選日」聯合軍演　中國外交部：希望有利於和平

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▲▼2017年8月11日，美路透社引述匿名美國官員的話稱，美國海軍驅逐艦「馬侃號」(10日)在南海進行「自由航行行動」，進入美濟礁12海裡，挑戰中國對此的領土聲索。報導稱，這是川普政府上台後，美國海軍在南海的第三次「自由航行行動」。（圖／視覺中國CFP）

▲美國海軍驅逐艦「馬侃號」等軍艦，將參加「馬拉巴爾-2020軍演」。（圖／視覺中國CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統大選投開票日的同一天，也是由印度所召集的美日印澳的「馬拉巴爾-2020軍演」（Malabar-2020）的首日，參演的四個國家也明確表態，軍演的目的就是代表印太地區的四個民主國家，回應中國影響該地區軍事與政治平衡的行為。中國外交部被媒體問到相關問題時，也低調回應，希望能夠有利於和平。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，中國外交部發言人汪文斌被媒體問到，美日印澳四國舉行聯合海上軍演，中方有何評論？

汪文斌表示，「我們希望有關國家這樣的軍事行動能夠有利於地區的和平穩定，而不是相反。」

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

「馬拉巴爾-2020軍演」將分為兩階段進行，第一階段從11月3日至11月6日在孟加拉灣的維沙卡帕特南（Visakhapatnam）外海進行。第二階段預期在11月中旬，於阿拉伯海舉行。

這次軍演印度海軍將派遣陣容最大，包括「什瓦利克」號巡防艦（Shivalik-class frigate）、「蘭維賈伊」號驅逐艦（INS Ranvijay, D55）、「沙克蒂」號補給艦（INS Shakti A57）、「蘇坎亞」級巡邏艦（Sukanya-class patrol vessel）、「辛胡拉吉」號（Sinhuraj）柴電動力潛艦參加演習。

美軍則是派出「馬侃」號驅逐艦（USS John S. McCain DDG-56），日本海自派出「大波」號驅逐艦大波（おおなみ，DD-111），澳軍則是派出「巴拉瑞特號」巡防艦（HMAS Ballarat , FFH 155）參演，美國出售給印度的最新P-8I反潛機也將參加演習。另外「都尼爾」（Dornier）巡邏機以及艦載直升機和「鷹」AJT（Hawk AJT）教練機也將執行訓練任務。

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