「7安全建議」結伴行動　馬來西亞生：不像台灣人有一堆朋友

▲「馬來西亞旅台同學會」建議結伴行動，不少留學生感嘆在台灣沒什麼朋友。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

馬來西亞籍24歲鍾姓女大生在台灣遭擄及殺害，此事件也引發不少留學生和家長擔憂，對此「馬來西亞旅台同學會」呼籲提高個人危機意識，並在粉專分享7點安全注意事項，其中提到「請朋友陪同」，不過他們也說，很多馬來西亞學生來台其實不易融入，也沒什麼朋友，「不像台灣人，隨便一撈就一堆朋友」。

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▲「馬來西亞旅台同學會」會長吳彬維分享來台經驗。（圖／記者林育綾攝）

「馬來西亞旅台同學會」會長吳彬維表示，其實到台灣一陣子之後，真的覺得這裡治安很好，「自然而然就放鬆下來」，例如到餐廳吃飯，錢包、手機放桌上也不擔心，「這在馬來西亞是不可能的」。雖然近來發生馬來西亞籍留學生遇害悲劇，但他仍對台灣的治安抱有信任，不會因此不鼓勵學弟妹來台求學。

他相信台灣的政府和警方經過此事件後，會加強相關安全措施，也表示其實不管在哪個國家，都可能會遇到危險，因此未來會對同學、學弟妹加強宣導「個人的危機意識」，也會呼籲盡量「結伴同行」。

「馬來西亞旅台同學會」粉絲團今（2）日下午分享貼文，整理7點注意事項，提醒在台留學或工作者留意，包括：

1.走在路上尤其走夜路時，請勿邊走邊看手機，應時刻對周遭保持警惕。

2.盡量避免獨自走在路上，可請朋友陪同或走在人較多或路較亮的地段。

3.若獨自外出，可告知朋友或室友去向，以防不時之需。

4.若夜晚打車回家，應選擇搭乘正規計程車。

5.若獨自回家，盡量避免喝醉及確保在清醒的狀態下回家。

6.隨身繫帶可防身之物，例如雨傘。

7.若發現遭人尾隨或緊急事件，馬上撥打110報案。

不過其中關於「請朋友陪同」這點，吳彬維和秘書長姚理介也坦承，馬來西亞的學生來台儘管語言上能溝通，還是有文化隔閡的問題，以至於不容易融入台灣學生的群體中，很難有太多朋友。吳彬維說，「馬來西亞同學在這裡真的不像台灣人，隨便一撈就一堆朋友」。

姚理介也說，校園因為有各國交換學生，看似多元，但其實分成很多小團體，彼此難以融入，「印尼學生也都跟印尼學生混在一起、馬來西亞人跟馬來西亞人在一起」。他希望各院校的國際處，未來能注意到這方面的問題，協助留學生更融入在地，讓同學不會有這麼大的隔閡與孤獨感。同時他也建議留學生，多多參加學校活動，增加結交朋友的機會，自己如今也有台灣朋友。

他表示，如果在台的馬來西亞同學們有需要任何協助，例如心理上的不安，也能夠私訊到「馬來西亞旅台同學會 Malaysian Students’ Association In Taiwan」粉絲團，他們會盡量提供協助。

▲「馬來西亞旅台同學會」秘書長姚理介，分享留學生在台情況。（圖／記者林育綾攝）

姚理介還分享，他觀察到台灣的同齡學生很喜歡聊政治，這在馬來西亞是比較少見的情形，他們對於這種自由風氣起初有點意外，而馬來西亞年輕人大多愛聊「今天吃什麼」，也會聊很務實的未來就業問題，而他自己也關心時尚話題。

而吳彬維也說，台灣是一個很適合華人求學的地方，未來還是會鼓勵家鄉的學弟妹前來。雖然會宣導加強個人危機意識，但還是希望同學們能在心態上平靜下來，不要因為此事件造成太大的心理波動，影響到緊接而來的期中考，他覺得台灣的環境沒有到很令人擔憂的地步，「不要自己嚇自己」。

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