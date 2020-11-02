留學生信任治安「來台很放鬆」　馬旅台同學會：將加強危機意識

▲「馬來西亞旅台同學會」秘書長姚理介，分享留學生在台情況。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生在台灣遇害，此事件也引發部分留學生的家長擔憂，不少來自馬來西亞的學生都表示近日有收到父母關心。「馬來西亞旅台同學會」會長吳彬維表示，其實來台後「自然而然就放鬆下來」，真的覺得治安很好，但不管在哪個國家都可能有危險，未來也會加強宣導「個人的危機意識」，並呼籲「結伴行動」；同時希望同學們不要因為此事波動太大，影響期中考，他覺得「台灣的環境沒有到很令人擔憂的地步，不要自己嚇自己」。

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▲「馬來西亞旅台同學會」會長吳彬維。（圖／記者林育綾攝）

吳彬維來台邁入第5年，以前還沒來台時，就有聽過台灣治安良好、走路去吃宵夜也沒問題⋯等等說法，不過他說，在真正來台之前，大部分同學其實沒有把這個說法放在心上，因為在馬來西亞，大多人的危機意識都很高，他自己在當地若需要夜歸，一定是搭計程車或結伴同行，不會獨自走在路上。而他是到台灣待了一陣子之後，才真的感覺到這裡的治安、氛圍都很好，「自然而然就放鬆下來」，例如到餐廳吃飯，錢包、手機放桌上也不擔心，「這在馬來西亞是不可能的」。

雖然近來發生馬來西亞籍留學生遇害悲劇，但他仍對台灣的治安抱有一定程度信任，也相信政府和警方經過此事件後，會加強相關措施，這對於台灣人或旅居的外國人都是好事。他表示，其實不管在哪個國家，都可能會遇到危險，因此未來會加強對同學宣導「個人危機意識」，也會呼籲夜晚出門要盡量「結伴同行」。

不過馬來西亞旅台同學會秘書長姚理介也說，其實馬來西亞留學生來台灣，還是會因為文化隔閡，不容易交到台灣朋友，他們坦承，「在台的馬來西亞學生很多沒什麼朋友，不像台灣人，隨便一撈就有一堆朋友」。因此姚理介也建議留學生們，「盡量參加學校的活動，增加結識朋友的機會」，此外他也呼籲國際處，能多多關心文化融入方面的議題，協助旅台的留學生。

▲「馬來西亞旅台同學會」呼籲保持心態平靜、加強個人危機意識、盡量結伴同行。（圖／記者林育綾攝）

姚理介也提到，未來在臉書粉專「馬來西亞旅台同學會」也會發布各種資訊，如果同學們這段時間有任何需要協助的部份，例如心理上遇到不安，也能夠私訊到粉絲團，他們會盡量提供協助。他還說，最近確實有家長擔憂與關心，他們反而要反過來先安撫家長。

而吳彬維表示，雖然會宣導加強個人危機意識，但還是希望同學們能在心態上平靜下來，不要因為此事件造成太大的心理波動，影響期中考，他覺得台灣的環境沒有到很令人擔憂的地步，「不要自己嚇自己」。

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