關到95歲才能出來！南韓前總統李明博涉貪今再入獄

▲李明博2日再度入監服刑。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

南韓前總統李明博因貪汙收賄，二審被判17年徒刑，罰金130億韓元（約新台幣3.28億元），終審維持二審判決，稍早正式入獄服刑。李明博2日下午乘車從位於江南區的家中出發，並於2時左右抵達首爾中央地方檢察廳接受檢方傳喚，隨後被送往首爾東部看守所，直到2036年刑滿才能重見天日。

根據《韓聯社》報導，李明博2018年4月因貪汙收賄、濫權、逃稅等16項罪名遭檢方起訴，其中貪汙金額高達247億韓元（約新台幣6.23億元），涉及賄賂金額則為111韓元（約新台幣2.8億元）。李明博二審被宣判17年有期徒刑，最高大法院終審決定維持二審判決，要求李明博服刑17年，罰金130億韓元（約新台幣3.28億元），同時追徵不法所得57.8億元（約新台幣1.45億元）。

李明博2日下午搭車前往首爾中央地方檢察廳接受檢方傳喚，隨後便搭乘檢方安排的車輛前往首爾東部看守所服刑。有鑑於李明博的身分特殊，且考量到前總統身分與禮遇問題，因此將被分配到看守所內的獨居室，面積約為13.07平方公尺，周圍也將設置隔離措施禁止其他囚犯靠近。

這也是李明博自2月25日被停止執行拘留後，時隔251日再度被收監，雖然李明博的刑期為17年，但由於他在看守所被羈押的一年時間可以折抵刑期，因此未來只需再服刑16年，待2036年便可刑滿獲釋，不過到時候他也已經高齡95歲了。

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