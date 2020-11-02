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3子女丟包失智嬤！孫女「獨扛照護」每天只睡2小時崩潰摀死祖母

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▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲死者雖然將孫女接回家照顧，但因情緒不穩，經常對孫女進行言語霸凌。（圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市一名22歲的前幼兒園女老師松原朱音因不堪照護壓力與被照護者的言語霸凌，2019年以濕毛巾摀住90歲祖母的口鼻致死，然而經警方調查後卻發現，死者罹患阿茲海默症後，3名子女便將照護責任丟包給22歲的孫女。然而在照護過程中，死者不斷言語羞辱松原，再加上照護重擔使松原每天只能睡2小時，長期下來，身心不堪負荷，最後選擇了斷祖母的性命。

根據《每日新聞》報導，松原3歲時父母離異，並由母親照顧，沒想到小學一年級時與她相依為命的媽媽卻因腦溢血離世，由於父親不願負起養育責任，因此隨後松原便被交給社福單位。不過她的祖母不忍心看著孫女寄人籬下，因此便將松原接回家中，一肩扛起教養責任，獨自負擔養育費與學費，甚至還買鋼琴給孫女，並支持孫女想要成為幼兒園老師的夢。

儘管祖母對松原可以說是百般寵愛，但由於祖母的性格偏激，經常會對她打罵或言語霸凌，痛罵她「是只會借錢的媽媽生下」，不斷否定她的存在。而松原因不堪長期精神虐待，在國中時數度服用大量安眠藥自殺，並被送醫急救，最後在醫師建議下，搬離祖母家，借住在姑姑家。

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

▲松原不但要一肩扛起照護責任，還得負擔一切支出。（圖／視覺中國）

搬到姑姑家的松原儘管沒有在服用安眠藥，也成功考上短大，但卻也沒有好臉色看。據同學表示，松原如果沒有獲得允許是不能出門玩的，且經常為了照顧姑姑的小孩，被迫早退或是無法參加社團活動。

等到松原終於大學畢業，並成功考上幼兒園教職後，獨居的祖母卻突然被確診阿茲海默症，且無法獨自一人生活。然而祖母的3名子女卻都不願意接下照護的工作，於是要求孫女搬去和祖母住，並獨自一人擔起照護責任。據悉，就連祖母的生活費與尿布費都由松原一人負擔，而父親的理由則是，「因為妳是祖母養大的，所以當然要負起責任。」

由於平時還要上班，再加上祖母的照護工作，松原每天都只能睡2小時。據悉，松原的祖母平日白天會到照護中心，但晚上和週末都需要松原親自照顧。松原每天下班後，就要馬上準備祖母的晚餐，每1至2小時就要帶祖母上廁所，如果祖母排便了，還得馬上洗澡。除此之外，晚上還要帶著祖母散步。

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

▲法官認為，松原有悔改之意，且家中其他成員的確並未負起應有責任，因此判處松原3年有期徒刑，緩刑5年。（圖／CFP）

在照護過程中，松原甚至飽受祖母的打罵與嘲諷，長期下來讓她身心俱疲。然而儘管她向父親與姑姑求救，卻慘遭無視。2019年10月8日，松原正如往常一樣，拿著濕毛巾要替祖母擦澡時，卻再度被祖母臭罵，於是她忍無可忍，憤而拿起手中的溼毛巾摀住祖母的口鼻，造成對方當場窒息死亡，隨後雖試圖自殺但未遂，於是便報警自首。

據悉，松原在開始照顧祖母的第3個月，就已經因嚴重的疲勞與重度壓力造成腎臟惡化，同時有重度貧血症狀。不僅如此，松原還被確診患有輕微憂鬱症，連醫師都要求她最好離職休養。松原被逮後表示，自己真的已經撐不下去了。法官也認為，松原因照護與工作的壓力導致身心備受煎熬，無法苛責她，且自首之後有悔改之意，期許她未來能在社會中重新生存，因此判處她3年有期徒刑，緩刑5年。

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