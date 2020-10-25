嘉義監獄靖安小組成果總驗收　鎮暴隊形+八極拳術實兵操演

▲法務部矯正署靖安小組第12期成果總驗收 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

法務部矯正署24日在嘉義監獄舉辦靖安小組第12期成果總驗收，法務部長蔡清祥親自驗收訓練成果，演練項目包括綜合逮捕術、警棍使用術、鎮暴隊形操演、鮮少對外公開的八極拳術，以及舍房和工場實兵鎮暴操演，訓練成果精實，操演過程逼真。

法務部為深化風險管理觀念及提昇危機處理能力，精挑來自全國矯正機關優秀幹練的戒護同仁，迄今已培訓1200位成員（靖安小組12期有100名戒護同仁），總驗收由法務部長蔡清祥親自授旗並校閱，縣長翁章梁、立委蔡易餘和來自全國各監所也都應邀參加成果驗收。

演練分為三大部分，包括戰技操演(八極拳術、綜合逮捕術、警棍使用術及鎮暴隊形操演)、實兵狀況模擬演練(舍房及工場實兵鎮暴演練)和矯正機關教化輔導成效，嘉義監獲並安排鼓動生命班及小平頭樂團演出，在靖安小組剛強操演外，展現矯正機關優質的教化成果。

矯正署副署長蔡永生指出，靖安小組成員經過嚴格與專業訓練後，在北中南及東區成立一支堅強、有力與迅速打擊不法的精銳部隊，在各分區矯正機關發生囚情不穩事故或超越風險指標時，矯正署就會調派相互支援，弭平戒護事故，穩定矯正機關囚情。