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中美之間有可能爆發軍事衝突？　陸駐日大使回應

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▲▼ 中國駐日大使孔鉉佑接受《朝日新聞》專訪。（圖／翻攝 中國駐日大使館網站）

▲ 中國駐日大使孔鉉佑接受《朝日新聞》專訪。（圖／翻攝 中國駐日大使館網站）

記者任以芳／綜合報導

中國駐日本大使館發布最新消息，中國駐日大使孔鉉佑接受《朝日新聞》專訪，談到中日關係，以及中美如果爆發軍事衝突等問題。孔鉉佑也回應，中國堅決反對所謂中美「新冷戰」，中國都將堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

面對中美之間緊繃關係，孔鉉佑表示，毫無疑問，不管是中美關係還是地區形勢，都比以前變得更加複雜。需要強調的是，無論面對何種困難和挑戰，中國都將堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。中國堅決反對所謂中美「新冷戰」，即便中美在諸多領域存在問題和分歧，雙方經濟發展優勢互補的現狀都沒有改變，完全可以實現互利合作、共同發展。

孔鉉佑說，南海不是國際政治角鬥場，維護南海和平穩定是地區國家的共同心願，通過對話解決爭端才是正道。台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，也是中美關係政治基礎的原則問題。美方應該切實恪守在中美三個聯合公報中所作承諾，多做有利於中美關係和地區和平穩定的事。

▲中日關係。（圖／路透社）

▲中日關係希望維持穩定。（圖／路透社）

近來日本國內出現關於「攻擊敵方基地」的討論，有傳聞稱美國將在日部署中程導彈？對此，孔鉉佑指出，中方密切關注日本國內有關「攻擊敵方基地」的討論。需要強調的是，中方堅決反對任何以中國為「假想敵」推動反導政策調整的主張，希望日方充分考慮地區安全穩定和鄰國的關切和觀感，慎重妥善處理。

孔鉉佑進一步說，如果美國在亞太地區部署中導，不僅將嚴重威脅中國及地區國家安全，也會破壞地區戰略平衡，中方對此一貫堅決反對。日本是中國近鄰，雙方有互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識。希望日方信守承諾，從地區和平穩定、自身安全和中日關係大局出發慎重行事。

談到日本民眾十分擔心台灣海峽可能發生軍事衝突，加上近來中方軍機頻繁飛越海峽中線，台海局勢似乎正在升級？對此，孔鉉佑回應，我們希望海峽兩岸和平相處，但前提是台灣當局必須嚴格遵守「九二共識」，任何企圖挑戰或否定「九二共識」的言行都會給兩岸和平帶來不利影響，我們對此高度警惕。沒有人希望海峽兩岸兄弟操戈，兵戎相見。

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