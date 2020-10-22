解放軍西藏軍區多兵種演練　近90%新裝備首次亮相

▲解放軍海拔4700米開展拔點戰鬥演練。（圖／翻攝自中新網，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

在海拔4700多公尺的喜馬拉雅山脈南麓，正在這裡駐訓的解放軍西藏軍區某合成旅近日組織部隊展開了一場多兵種、全要素山地拔點戰鬥演練。據悉，此次參加演練的部隊區分炮兵、情報偵察、電子對抗等不同作戰單元進行模組化編組，梯次配備。值得一提的是，此次演練從武器裝備到人員著裝，接近90%都是新裝備。

據《中新社》報導，「在這樣的海拔環境下，新裝備如此高集成的演練，我們還是首次，」據西藏軍區某合成旅裝備管理科助理鄭寶軍透露，一些裝備列裝單位還不到3個月，但是人裝結合所發揮出的效能卻超過了預期，「它們不但可以提高火力打擊效能，縮短前期準備時間，部隊通信聯絡、攻防能力、人員安全方面也大幅提升，大大提高了部隊戰鬥力。」

報導中，詳細描述了演練全程。到達集結地域後，由空中偵察、光電偵察和電磁偵察組成的聯合偵察組立即展開，對「敵」通信樞紐、炮兵陣地、地堡工事等重要目標展開立體多維偵察，並將資料及時回傳至指揮組，為炮兵火力打擊提供目標清單。

演練一開始，炮兵火力分隊率先對「敵」陣地展開首輪火力覆蓋，有效摧毀「敵」陣地表面工事、通信樞紐、交通節點等重要目標，反裝甲隊利用某新型導彈對「敵」裝甲目標展開精確打擊毀傷，掩護拔點作戰分隊接「敵」展開。

在炮火的掩護下，步兵分隊搭乘突擊車快速向「敵」陣地前沿機動，破障分隊利用綜合掃雷車、集束火箭、TNT等多種方法在敵前沿障礙區展開定點爆破清除，開闢步坦通路，為部隊發起衝擊提供便利。

步兵分隊在突擊車的掩護下，快速通過通路，突入陣地前沿。利用單兵火箭、車載重機槍、噴火器對「敵」前沿地堡、火力點實施火力壓制，掩護步兵對「敵」塹壕發起衝擊。

與此同時，步兵分隊立即測算目標位置資訊，並將資料資訊即時回傳，引導炮兵對「敵」實施攔阻射擊，支援正面進攻。縱深攻擊分隊搭乘突擊車快速向陣地縱深發展進攻，奪占「敵」縱深防禦要點，進一步分割戰場，擴大戰果。

據悉，在海拔4700公尺的高原，空氣中的氧氣含有量僅為平原地區的一半。官兵們每個人平均負重10公斤以上，在坡度接近40度的山地展開拔點戰鬥演練，同時還要結合演練進程，利用多種武器完成對不同類型目標的實彈射擊考核。

西藏軍區某合成旅副參謀長任廣明在總結此次演練時表示，「演練中我們將多兵種、全要素深度融合，部隊的裝備性能、火力運用、指揮協同等綜合實戰效能都得到了全面的提升和檢驗，同時，也查找發現了訓練中存在的一些短板和弱項，為接下來的訓練提供了方向和遵循。」

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