台灣安全網層層破洞！　朱學恒：女大生「是完全不必要犧牲的」

▲長榮大學馬籍女大生遭性侵勒斃案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者劉亭／綜合報導

24歲馬來西亞籍鍾姓女大生10月28日遭梁姓男子性侵殺害，引起外界高度關注，其父母1日抵達台灣認屍。網路觀察家「宅神」朱學恒認為，台灣層層漏接的社會安全網害死了馬來西亞女大生，「這條人命是完全不需要被犧牲的啊」！

朱學恒1日在臉書發文表示，這幾天看到馬來西亞女大生遭擄走勒斃的新聞都很生氣，因為這件悲劇其實是可以避免的，只要每個人都多做一點事情，被害人會繼續覺得台灣是最安全的地方，家長也可以開心參加畢典。

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朱學恒心痛指出，「但，問題就在於千不該萬不該，台灣的社會安全網每一層都漏接了這些警訊，最後導致悲劇的發生，只要大家多做一點事情就好了啊！」從里長、區長、校方到警察，其實都有機會可以阻止犯罪者。

▲梁男供詞反覆，最後才承認有性侵鍾姓女大生。（圖／記者林悅翻攝）

他也表示，學校旁邊三百公尺的這條道路，里長曾多次反應路燈會壞，如果當時區長和里長有多做一點，反應這裡是犯罪熱點，請當局增加警察巡邏，至少讓道路有監視器，有明亮的照明，犯罪者就無法在此一試再試。

在1個月前就有女學生反映，在同個地方遭同一名犯罪者試圖擄走，校方和警方都接獲了報案。朱學恒也認為，如果校方跟教育部反應教安問題，校方多做一點通報全校學生，校方多請警方巡邏這條路，犯罪者就無法在此一試再試。





▲擄人地點黑暗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在女學生報案後，警方調閱監視器其實就有追到犯罪者駕駛的車輛。朱學恒說，如果台南警方多做一點，查出來此人是個偷竊內褲的慣犯，進而請高雄阿蓮地區的警方進行訪查，也許犯罪者就會警惕自己的犯行快要曝光，因此不敢再犯案。

朱學恒表示，這個案子讓人悲傷的是，所謂的社會安全網層層漏接，過去多少人的犧牲努力才讓台灣建立了治安良好的美名。但要被破壞，只要一個犯罪者的成功就足夠了。