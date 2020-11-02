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賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　一根菸蒂揭外甥買凶真相

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楊慶順（紅圈處）在小三住處的大門口前，遭殺手擊斃。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

有賭場教父之稱、綽號加蚋慶的台北市萬華知名角頭楊慶順，14年前在小三住處門口遭槍擊身亡，警方起初懷疑正宮為了離婚奪產，買凶殺夫，但正宮堅持清白，並懸賞200萬元緝凶，殺手友人覬覦賞金，向正宮爆料，並提供殺手抽過的菸蒂讓正宮轉交警方化驗，比對案發現場遺留的菸蒂DNA後，確認殺手身分，順利將他逮捕，但他卻不願供出幕後藏鏡人，直到官司進入二審，才抖出楊的外甥為了賭場利益買凶殺舅，終於讓命案真相大白。

縱橫萬華賭場數十年、身價數十億元的大角頭楊慶順，為何橫死街頭？殺手的動機為何？警方不敢輕忽，大動作展開調查。

透過監視器畫面，警方確認殺手是一名年約30歲的男子，他在命案現場附近的診所埋伏將近40分鐘，並且不斷抽菸、喝飲料打發時間，看到楊慶順從天橋走下來後，尾隨並開槍行凶。為掌握殺手的身分，警方將遺留在地上的菸蒂、飲料罐帶回採集DNA。

警方根據現場遺留的菸蒂DNA，確認殺手黃福生（中）的身分。（東森新聞提供）

許登智透露，雖然知道殺手的長相，但不知他的真實身分，監視器也未拍到殺手座車的車號，案情陷入膠著。楊慶順背景特殊，遭槍擊身亡的消息曝光後，引發各界討論，由於案發當天，楊是在小三住處大門口遭槍擊，地方上因此盛傳，楊的正宮與小三互鬥，正宮涉嫌買凶殺夫，正宮則反指小三才是幕後藏鏡人。為了自清，正宮還特別從加拿大返台接受調查，並透過媒體宣布懸賞200萬元緝凶。

黃福生埋伏在楊慶順小三住家附近的天橋旁，見楊出現便尾隨開槍奪命。（圖為示意畫面）楊慶順（右）因賭場利益問題，與外甥徐志新（左）撕破臉，徐因此買凶殺舅。（圖為示意畫面）

楊慶順正宮的賞金策略奏效，槍擊楊的黃福生被友人舉報，警方因此鎖定黃，順利將他逮捕到案。由於證據確鑿，黃福生百口莫辯，只好坦承受人指使槍殺楊慶順，但對於幕後主使者卻三緘其口。正當警方一籌莫展之際，死者的一名劉姓好友因為小動作頻頻，一度被警方懷疑是藏鏡人。

有賭場教父之稱的楊慶順（右）愛上小三（左），二人還曾拍下合照。（翻攝畫面）

原本口風很緊的黃福生得知這項消息後，也順著風向，供稱劉姓男子就是主使者。但經警方調查，發現劉男無涉案可能。

由於黃福生不肯說出真正的主使者，檢警也查不到其他證據，最後只起訴黃福生一人。一審黃被判刑14年，本以為全案就此落幕，豈料黃在二審期間，突然提出書面資料，抖出楊慶順的外甥徐志新才是藏鏡人的勁爆內幕。

殺手開了二槍將楊慶順擊斃，現場留下彈殼。（東森新聞提供）

原來，徐志新因不滿楊慶順私吞賭場近億元的公積金，加上雙方互相檢舉賭場，鬧得很不愉快，找上殺手黃福生，給他一把槍及50萬元，說：「如果沒把楊慶順打掉，賭場就開不成。」還答應黃事後會再付百萬元當後謝，作為安家費。

黃福生向二審法院供稱因死者家屬沒向他求償，他心存感激，加上他的舅舅勸他供出藏鏡人，還死者家屬一個公道，才決定咬出徐志新。但外傳黃其實是因不滿徐事後反悔，遲遲未支付百萬元安家費，才將他抖出。徐志新後來冒名探監，當下叫黃不要亂講，結果對話全被側錄起來。法官最後採信黃的證詞，認定徐教唆殺人，將他判刑16年，黃從14年改判12年10月定讞，為全案劃下句點。

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