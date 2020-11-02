萬聖夜隨機刺殺2死5傷！　加國「中世紀服裝男」被控7條罪

▲魁北克警方於萬聖夜當天午夜獲報出動。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大魁北克萬聖夜刺殺案件最新進展，身穿「中世紀服裝」行兇並造成2死5傷的兇嫌被確認為一名24歲男子，檢警將他以2項一級謀殺與5項企圖謀殺起訴。

根據加媒「CBC News」報導，周日（1日）起訴文件顯示24歲男子名為吉羅奧德（Carl Girouard），外型高瘦，黑色髮色。文件內並無紀錄他的住家地址，目前所知他是魁北克省 sainte-thérèse 鎮民，該鎮位在蒙特婁（Montreal）西北20公里處。

▲吉羅奧德在行兇後2個半小時內被捕。（圖／路透）

警方當天在推特發文表示，已經確認2名死者身分，他們分別為56歲的德雀恩斯（François Duchesne）以及61歲的克蕾蒙特（Suzanne Clermont）。

10月30日萬聖節當天晚間10點30分，加拿大警方接獲通報有人行刺，隨後在至少4個不同地點皆發現受害者。經過2個半小時的追蹤後，警方於隔日凌晨1點逮捕兇嫌。

魁北克市警局局長皮傑翁（Robert Pigeon）在記者會上指出，吉羅奧德供稱來到這裡，便是「想要盡可能傷害愈多人愈好」。他說根據現有線索及供詞，讓警方相信這是一起隨機殺人案。