「把拔，女兒想你了…」妻不捨喊話朱冠甍　網一看照片哭了

▲29歲飛官墜亡，妻子7字發文惹哭網友。（圖／翻攝IG）



記者柯振中／綜合報導

空軍台東志航基地10月29日發生戰鬥機墜海意外，29歲飛官朱冠甍不幸身亡，留下年邁的母親與妻小。朱冠甍的妻子1日在紀錄生活用的IG貼出一張黑白照，短短7個字的貼文，寫出了女兒對父親的思念，也引起許多網友的不捨。

朱冠甍10月29日駕駛F-5E戰機，執行飛行任務，沒想到起飛不到2分鐘，疑似因為發動機故障，導致墜落志航基地北面海域，雖然朱冠甍跳傘逃生，被發現時仍已失去呼吸心跳，送醫後不治身亡。

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檢方初步相驗，朱冠甍頭部受到外傷，導致顱內出血，進而中樞神經休克，造成死亡，至於是落海後遭受撞擊，還是彈射時受到撞擊，仍有待進一步釐清。

▲朱冠甍墜機身亡，留下年邁的母親與妻女。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）



朱冠甍與妻子愛情長跑11年，2人育有一名剛滿周歲的幼女，原先預定今年結婚，受到疫情影響，順延到明年5月，沒想到竟因出任務而天人永隔。

事情發生過後3天，朱冠甍在記錄家庭生活的IG上貼文，發了一張黑白照片，內容是丈夫與女兒的合照，貼文僅有短短7個字，「把拔 以巴（女兒的名字）想你了…。」

雖然貼文簡短，仍引起網友不捨。許多人紛紛湧入留言，「加油，你還有好多愛你的人」、「雖然不認識你們，但真的很想留言給你們打氣！加油」、「以巴媽咪加油！請好好的哭泣，哭泣完一定好好的，為你們家油的人都在！辛苦你了！」

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